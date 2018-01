Inserita in Economia il 05/01/2018 da Direttore Pubblicato dal Dipartimento Pesca della Regione Sicilia il bando per la promozione del capitale umano e formazione di nuovi pescatori E’ stato pubblicato, nell’ambito della programmazione FEAMP 2014/2020, dal Dipartimento della pesca Marittima della Regione Sicilia, il Bando di attuazione Misura 1.29 – “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”, rivolto ai pescatori professionisti.



L’obiettivo della misura, con scadenza il 28 febbraio 2018, è quello di promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, fornendo un sostegno ai giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel settore della pesca, ad esempio mediante attivazione di programmi di tirocinio.



L’intervento riguarda la formazione, per un periodo massimo di 2 anni, di persone di età inferiore ai 30 anni, riconosciute come disoccupate dallo Stato («tirocinanti»). Il sostegno è relativo alla formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, di proprietà di un pescatore professionista di almeno 50 anni di età, compresi corsi su pratiche di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine.



Beneficiari dell’intervento sono i pescatori professionisti proprietari di imbarcazione adibita alla pesca costiera artigianale.



Per informazioni e supporto in merito ai contenuti del bando e le modalità di partecipazione, gli interessati possono rivolgersi agli operatori dei desk informativi dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", attivati nell’ambito del progetto Life+12 TartaLife, finanziato dalla CE, aperti al pubblico a Favignana (presso Palazzo Florio) e a Marettimo (presso la sede dell’AMP), il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12:30