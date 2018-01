Inserita in Cultura il 05/01/2018 da Direttore ANCORA EVENTI NATALIZI A TRAPANI: ASPETTANDO LA BEFANA BANDA MUSICALE Continuano gli eventi natalizi a Trapani. Una proficua collaborazione tra enti pubblici, associazioni, aziende che, oltre ad un decoroso addobbo urbano natalizio, ha permesso di stilare un cartellone di eventi ricco e di qualità.



Domani, venerdì 5 gennaio si svolgerà l´evento "Aspettando la Befana": la Banda Musicale "Città di Trapani" si esibirà con marce allegre sul bus scoperto dell´ATM che percorrerà le vie della città. L´iniziativa, inserita nel programma degli eventi natalizi trapanesi, è stata resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese, l´ATM e il Comune di Trapani.



Nella circostanza, per l´undicesimo anniversario dell´omicidio di Antonio Via ci sarà una sosta al centro Nino Via. Il bus partirà dalla Villa Margherita alle ore 17:00 e percorrerà Via Fardella, Via Marsala, Via Castellammare, Viale Regione Siciliana, Via G. Verga, Via Michele Amari, Via Teocrito, Centro Nino Via, Via Diodoro Siculo, Via Tenente Alberti, Viale Marche, Chiesa SS. Salvatore, Via Villa Rosina, Via Sen. Giuseppe D´Alì, Campetti Sorrentino, Via Giacomo Lo Verde, Via Francesco Rodolico, Via F. Sceusa, Via Palermo, Via Marconi, Via Conte Agostino Pepoli, Via Fardella, Via Spalti, Porto.



Altro appuntamento a chiusura delle festività natalizie: musica gitana dal vivo, sabato 6 gennaio, alle ore 18.30, a Piazza Saturno a Trapani con i "Nova Igre": Margherita Abita alla voce, Francesco Ciulla al basso, Luca Valenza alle percussioni e alla voce, Corrado Orfeo alla chitarra e al bouzouki, Gianpiero Risico al clarinetto, Joao Silvan al violino.