Inserita in Cultura il 05/01/2018 da Direttore “Dammi una parola e ti solleverò”. La nuova sfida della comunicazione: farsi carico della vita degli altri. Incontro con il giornalista Puglisi E´ questo il titolo dell´incontro-conversazione con il giornalista Roberto Puglisi, coordinatore del quotidiano online LiveSicilia.it, che si svolgerà nella sala conferenze dell´ex Convento del Carmine, a Marsala, sabato 13 gennaio alle ore 17. L´iniziativa, ospitata dall´Associazione culturale "Dialogando con Michele Napoli", mira ad offrire spunti di riflessione su una nuova frontiera culturale, quella della scrittura come strumento di cura sociale per il dolore psicologico e fisico; la scrittura ritrovata" come strumento portentoso di rielaborazione e di dialogo interno, veicolo di condivisione di emozioni che ha al tempo stesso un effetto liberatorio.



L´incontro offre la possibilità di un confronto diretto con Puglisi, apprezzato opinionista, oltre che giornalista e scrittore, autore di quotidiani interventi legati all´attualità, politica e socio culturale, sul social network più popolare e utilizzato al mondo, Facebook.



All´iniziativa saranno presenti l´assessore alla Cultura, Clara Ruggieri, e l´assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri.



L´associazione "Dialogando con Michele Napoli" è stata costituita nel 2010 per tenere vivo il ricordo dell´avvocato penalista scomparso a 50 anni a causa di una leucemia, con l´obiettivo, tra gli altri, di consentire a uno studente meritevole che abbia scelto la facoltà di Giurisprudenza, di accedere a una borsa di studio che lo accompagni fino alla Laurea.



Nel corso del pomeriggio Roberto Puglisi converserà con la giornalista Jana Cardinale.