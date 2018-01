Inserita in Cultura il 05/01/2018 da Direttore Palermo: i clown del Circo Lidia Togni in corsia all´ospedale dei bambini "G. Di Cristina". Tanta allegria e una moltitudine di sorrisi per i bimbi Palloncini colorati e tanta allegria per i bimbi degenti all´ospedale pediatrico Giovanni Di Cristina di Palermo, i Clown del Circo Lidia Togni in occasione della festività della Befana insieme alla Croce Rossa di Palermo, hanno creato atmosfera da Circo con un show da mille risate.



"Per noi del Circo Lidia Togni è una giornata speciale è il circo in corsia per portare un sorriso ai bimbi impossibilitati, donare a loro tanta gioia è motivo di orgoglio", afferma il direttore del complesso circense Vinicio Togni.



Un pubblico di piccoli e genitori hanno assistito ad un vero spettacolo, scherzi, burla e risate a non finire, doni per i bimbi, che hanno trascorso la mattinata del 4 gennaio all´insegna della spensieratezza.



Le iniziative solidali del Circo Lidia Togni continueranno, tantissime ancora le novità per la città di Palermo.