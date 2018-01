Inserita in Politica il 01/01/2018 da Direttore La Presidenza dell´ANAS augura a tutti i soci, amici, simpatizzanti ed ai lettori un buon anno La Presidenza Nazionale e la direzione dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) augurano un buon anno a tutti. Si augura, inoltre, prendendo spunto dall´ineccepibile discorso del Presidente della Repubblica che il popolo prende atto che serve partecipare alla vita pubblica a cominciare dalla partecipazione alle urne, momento fondamentale per la democrazia.



Chi ritiene, che il proprio voto non possa cambiare nulla, sbaglia e lo fa partendo da un presupposto errato. Un esempio chiarirà il senso: se ogni goccia del mare dovesse fare lo stesso ragionamento, noi avremmo il deserto, non il mare. Bene, la stessa cosa vale per le elezioni, se tutti vanno a votare noi avremo una realta totalmente diversa da quella che di norma è, anche solo votando scheda nulla o bianca. La compagine del parlamento in quel caso cambia totalmente.



Un esempio chiarirà il significato, se votano 100, ed un partito ha preso 1, quel partito avrà l´1 per 100; se, di converso, votano 1000 e il partito prende sempre 1, avrà ottenuto lo 0,1. ciò significa che in parlamento nel primo caso avrà 4 o 5 parlamentari, nel secondo caso nessuno. ecco l´importanza di esprimere il proprio voto.