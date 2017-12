Inserita in Cultura il 31/12/2017 da Direttore I luoghi dei garibaldini nelle incisioni dell’artista Sessa Le opere trovano posto nella sede del Comune di Salemi Dieci incisioni raffiguranti i luoghi dei garibaldini, donate al Comune di Salemi nel 2011, hanno trovato spazio all´interno degli uffici comunali presso il complesso di Sant´Agostino. Il dono arriva dal pittore e grafico palermitano Aldo Sessa, che in occasione dei 150 anni dell´unità d´Italia aveva realizzato le opere per celebrare anche l´impresa dei Mille di Giuseppe Garibaldi, il quale fece di Salemi la prima Capitale d´Italia. La raccolta ´Sicilia - Luoghi della memoria garibaldina´ è composta da incisioni realizzate con la tecnica del ´puntinismo´. Le opere sono state ora installate nella sede del Comune: presenti, oltre all´artista, anche il vice sindaco Calogero Angelo e l´assessore al Turismo Vito Scalisi. "Il sindaco Domenico Venuti e l´intera amministrazione comunale - sottolinea la giunta di Salemi - hanno voluto ringraziare Sessa dando alle sue opere la giusta collocazione all´interno della casa di tutti i salemitani"