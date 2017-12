Inserita in Politica il 31/12/2017 da Direttore Favignana: richiesta per l´assegnazione di una quota tonno per la campagna di pesca 2018 alla Tonnara fissa di Favignana, pari a 100 tonnellate. Il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, con una nota inviata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura - e per conoscenza al Ministro Maurizio Martina, al Sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione e all´Assessore regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha inviato formale richiesta per l´assegnazione di una quota tonno per la campagna di pesca 2018 alla Tonnara fissa di Favignana, pari a 100 tonnellate.



´Ritengo che adesso a seguito della nuova norma nazionale sulla ripartizione della quota e all´aumento della stessa attribuita all´Italia nel triennio 2018/2020 - dice il sindaco - ci possa essere finalmente spazio anche per la tonnara di Favignana per poter riavviare la sua storica attività. Favignana rimane, oltre alle tre tonnare sarde autorizzate alla pesca, l´unica in Sicilia quanto meno a poter riprendere subito l´attività di pesca. La norma nazionale prevede una formale richiesta per ottenere la quota. Cosa che abbiamo fatto´.