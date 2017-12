Fatti, non parole, non annunci ma tra la gente e con la gente questa è l´A.N.A.S.

Inserita in Economia il 30/12/2017 da Direttore Fatti, non parole, non annunci ma tra la gente e con la gente questa è lŽA.N.A.S. Quando lŽAssociazionismo è agire e porre in essere quando sostenuto e pensato, fare, piu che annunciare. lŽA.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), associazionismo con la gente e tra la gente, è questa.



Anche in queste feste natalizie, cosi come tutto lŽanno, grazie alla disponibilità della dirigenza nazionale e delle articolazioni, sono stati distribuiti, sul territorio nazionale, migliaia di panettone ed altri generi alimentari alle famiglie in difficoltà.



Tutta lŽA.N.A.S., ha dichiarato il portavoce, è con la gente ed in occasione di queste sante feste ha voluto fare sentire la propria presenza e solidarietà a quanti non hanno i soldi nemmeno per un "panettone".



EŽ con questo spirito che in molte città, così come a Palermo a Piazzale Giotto, centinaio di famiglie hanno ricevuto in dono, da parte dellŽanas, un panettone ed altri generi alimentari affinché, ha continuato il portavoce, il nuovo anno possa essere inaugurato sotto lŽinsegna di una nuova realtà sociale e culturale.



Il portavoce, ha continuato, sostenendo che "se vogliamo veramente cambiare le cose , dobbiamo cominciare a cambiare noi. Non possiamo pretendere di cambiare il "mondo" se si continua a fare, quello che abbiamo sempre fatto, cosi non puo cambiare nulla".



Ed è con questo spirito che tantissimi volontari dellŽA.N.A.S. hanno "sacrificato" il proprio tempo ed il proprio spazio, tolto alle proprie famiglie, per dedicarlo a quanti in questo momento stanno attraversando serie difficoltà a causa della crisi economica dettata prevalentemente dalla incapacità politica.



La perdita di migliaia e migliaia di posti di lavoro, al di la degli annunci fatti dal governo con macro aggregati, vuoti di contenuto, negando lŽevidenza è veramente drammatico, ha concluso il portavoce dellŽANAS.



Pertanto, per risolvere qualsiasi problema, prima si deve avare contezza del problema, e successivamente trovare la soluzione, di converso, negandolo, la soluzione non potrà mai essere "trovata".