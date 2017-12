Inserita in Cultura il 30/12/2017 da Direttore Io amo il bello in ogni sua manifestazione, amo perseguire l´affermazione del bello come valore unico e assoluto Da sempre mi occupo di stile, di moda, di estetica



E il mio lavoro rispecchia esattamente la mia personalità, è coerente con la mia anima.



Io amo il bello in ogni sua manifestazione, amo perseguire l´affermazione del bello come valore unico e assoluto, in una ´esasperata´ ricerca di perfezionismo degli aspetti formali.



Da anni vesto le persone con lo scopo di valorizzarle, mi piace farle distaccare dal mondo reale, da una realtà a volte un po’ pesante e catapultarle in un mondo incantato dove sono le uniche e indiscusse protagoniste, al centro della scena.



Ecco, per me vestire le persone, vuol dire far guadagnare loro la scena, farle salire su un palco virtuale per celebrarle.



Le persone vanno CELEBRATE e vestirle è il mio personale e singolare modo di farlo.



La parola chiave è proprio CELEBRARE .



Questi sono i principi che i miei genitori mi hanno insegnato, che si possono riassumere in un breve slogan: VIVERE SENZA MAI SMINUIRE IL PROSSIMO



Questo è quello che faccio quando lavoro, il mio modo per creare valore è appunto nobilitare lo scopo.



Al Grande Fratello ho vestito Carmen Russo, Carmen di Pietro e Serena Grandi. Ho accettato questa sfida anche per la mia Città, l´ ho considerato come un impegno esorcizzante, un modo scaramantico per farla balzare agli onori della cronaca .



Ho voluto Celebrare Prato la patria del tessile, ormai da troppo tempo nell´ ombra per questa interminabile crisi.



Questa meravigliosa Città , dove sono nata, fonda le sue radici sull´arte e la natura ma deve il suo sviluppo economico al settore tessile, sulla cui storia si fonda gran parte dell´economia della provincia. Ho portato







Prato al grande fratello vip, non potevo permettere che continuasse a rimanere in un angolo.



Abbiamo i tessuti più belli del mondo.



Il grande fratello è stato una grande avventura, tante le emozioni che si sono intrecciate ma è stata un´esperienza da cui ne esco arricchita professionalmente e con un grande bagaglio emotivo.



Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me con la cui collaborazione hanno permesso la realizzazione di tutto questo.

Buon 2018 mia splendida Prato