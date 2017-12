Inserita in Politica il 29/12/2017 da Direttore a Favignana il “Gran Concerto di Capodanno” Si terrà domani con inizio alle ore 17, all’ex Stabilimento Florio di Favignana, il tradizionale “Gran Concerto di Capodanno” del Corpo Bandistico “M° Giuseppe Beninati”, diretto dal M° Silvio Barbara, a cura dell’Associazione Musico-Culturale “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini. L’iniziativa, che viene proposta per il 27esimo anno, e si avvale del patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi e dell’Area Marina Protetta, proporrà l’esecuzione di brani classici, quali “La Gazza Ladra” di Giacomo Rossini e alcuni brani arrangiati per banda, quali “I Feel Good”, “Here’s to you” e “My Way”, e ancora brani solistici come “Perdere l’Amore”, “String of Pearls” e “Children of Sanchez”, fino a terminare con i classici dei Concerti di Capodanno del compositore Strauss, tra cui “Il Danubio Blu” e l’immancabile marcia di “Radetzky”.



Si tratta di un momento di grande prestigio che per tutta la comunità egadina, e di Favignana in particolare, che si riunisce per godere della bellezza di questa prestigiosa realtà e dei traguardi conquistati con grande impegno e partecipazione da coloro che, in qualità di componenti, direttivo e sostenitori fanno parte del sodalizio che l’Amministrazione Comunale ha sempre cercato di valorizzare.



Il Concerto va ad impreziosire il ricco programma di eventi voluto dall’Amministrazione in collaborazione con la parrocchia e le associazioni del territorio, e, come ha sempre sottolineato il sindaco, Giuseppe Pagoto, è espressione in assoluto di un bene sociale, da promuovere, valorizzare e sostenere nella direzione di una sempre maggiore crescita culturale del territorio.