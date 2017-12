Inserita in Cultura il 29/12/2017 da Direttore Ad ERICèNATALE un fine settimana ricco di mito e tradizione, divertimento e allegria Domani sabato 30 dicembre, alle ore 18.00, al Teatro Gebel Hamed, ad Erice per l’evento “ERICèNATALE - Il borgo dei presepi” un appuntamento all’ insegna del mito e della tradizione con lo spettacolo di cunto “U ciclopi, Giufà e Firrazzanu” con Gaspare Balsamo.



Liberamente ispirato al IX libro dell’Odissea, lo spettacolo si basa sui modelli e sulle tecniche di rappresentazione tipiche della matrice teatrale siciliana: il cunto, la narrazione epica, la recitazione con le voci dell’opera dei pupi, la declamazione e alcuni dei repertori tipici della letteratura popolare orale. Uno spettacolo che combina elementi reali e fantastici, di matrice classica, tragici e grotteschi con gli elementi tipici del cunto dando una forte impronta sud mediterranea alla performance.Gaspare Balsamo, di origini trapanesi, è autore, attore, cuntista e regista teatrale. Apprende l’arte grazie al grande maestro Mimmo Cuticchio, diventando uno dei maggiori rappresentanti del cunto siciliano della nuova generazione.



Il veglione di Capodanno



Mancano ormai pochi giorni al veglione di Capodanno e gli appassionati degli eventi all´aria aperta potranno trascorrere la notte più lunga ad Erice. Il 31 dicembre a partire dalle 11.30, in Piazza della Loggia, giochi pirotecnici e musica dal vivo con gli OPERA 80, tra i gruppi musicali più apprezzati del panorama locale. Il gruppo è formato da Nicola Monaco alla voce, Giovanni Basiricò alla chitarra solista, Rino Grammatico alla chitarra ritmica e cassa della batteria. La band ha sviluppato un sound trascinante, passando da un genere ad un altro, che assieme al loro modo di animare crea uno spettacolo adatto a divertire e far ballare la gente di tutte le età. Il divertimento e l’allegria saranno dunque assicurati con un coinvolgente repertorio che spazia dal pop-rock più melodico, passando per i successi italiani e continuando con i più bei brani di tutti i tempi.



Sarà possibile utilizzare la funierice, che per l’ultimo dell’anno sarà aperta fino alle 2.00.



Tutti gli eventi del cartellone di EricèNatale sono ad ingresso gratuito.