Inserita in Economia il 29/12/2017 da Direttore Trapani. Autorità Portuale di Sistema: Pagoto parla con Monti In merito a quanto comunicato ieri, circa la fissazione dei ´diritti autonomi´ da parte della nuova Autorità Portuale di Sistema con Decreto n.187 del 20 dicembre 2017, anche per il porto di Trapani, subito contestata dai sindaci delle Isole Egadi e di Pantelleria, per il paventato rischio di un incremento dei costi dei biglietti da e per le isole, il primo cittadino delle Egadi, Giuseppe Pagoto, comunica che grazie all´intervento della Sen. Pamela Orrù è stato possibile interloquire direttamente nella tarda serata di ieri con il Presidente dell´Autorità Portuale di Sistema, Pasqualino Monti, ricevendo rassicurazioni che il costo del biglietto non avrebbe subito aumenti.



“Ringrazio per il pronto intervento la Sen. Orrù e il Presidente Monti per la disponibilità e per averci chiarito gli obiettivi del Decreto – dice Pagoto - . Abbiamo ricevuto rassicurazioni che l´eventuale introduzione del diritto portuale non comporterebbe aumento del costo del biglietto e abbiamo registrato la volontà dello stesso Monti a dare impulso, finalmente, al miglioramento delle infrastrutture a servizio del Porto di Trapani. Rimarremo comunque attenti a quello che accadrà nei prossimi giorni, e siamo pronti ad ogni ulteriore iniziativa a difesa dei cittadini delle Isole, utenti del servizio”.