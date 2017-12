Inserita in Economia il 28/12/2017 da Direttore Calatafimi Segesta, Rivoluzione in casa CEP srl: un piano aziendale di welfare attento ai bisogni dei lavoratori Nastro d’oro delle grandi occasioni all’azienda CEP (Componenti Elettrici e Prefabbricati di Calatafimi), tra le aziende leader del settore in Italia e tra le più conosciute a livello mondiale, per aver creato, in controtendenza rispetto alle altre aziende italiane che tagliano, invece, drammaticamente le spese, una importante rete di servizi di welfare a beneficio dei lavoratori dipendenti e delle famiglie della stessa azienda.



L’obiettivo, ambizioso e imponente, è quello di promuovere il potere di acquisto e di sostenere il reddito dei dipendenti dell’azienda, favorendo la conciliazione tra i tempi di vita e il lavoro.



L’accordo è stato siglato oggi, tra l’amministratore delegato Mario Melodia (assistito dalla consulente Antonella Gallo la rappresentante sindacale aziendale Roberta Melodia) e Confintesa di Trapani nella persona di Giuseppe Monaco.



Il Piano di Welfare Aziendale, ideato su modalità flexible benefits, contiene un paniere di benefits rivolto ai dipendenti e ai loro familiari. L’accordo prevede la possibilità, per il lavoratore, di convertire eventuali premi in denaro in premi di utilità sociale o altri benefits compresi nel Piano di Welfare Aziendale. Sono previsti, altresì, un’area di intervento mirata alla genitorialità e un’area di intervento rivolta alla flessibilità organizzativa, allo scopo, quest’ultima, di favorire un sistema retributivo incentivante e di salario variabile. Il Piano di Welfare Aziendale comprende anche l’erogazione di premi di risultato secondo il concorso dei parametri di valutazione nella diversa incidenza degli indicatori economici previsti per la misurazione di incrementi di produttività, redditività, qualità , efficienza ed innovazione. Tra i servizi previsti: assistenza al consumo, ed all’istruzione, corsi di formazione, borse di studio ed un innovativo progetto di onoterapia.



«È con emozione ed orgoglio che annuncio l’avvio di questo visionario ed innovativo progetto votato al benessere dei dipendenti della nostra CEP family, emblema del progetto sono due mani che si sostengono e formano un cuore, che simboleggiano l’attenzione ed il sostegno che si intende dedicare loro, nell’ambito di una piccola rivoluzione socio-culturale in un territorio che pressoché sconosce misure di tale importanza» ha affermato, a margine dell’incontro, l’amministratore delegato CEP, Mario Melodia.