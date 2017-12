Inserita in Cultura il 28/12/2017 da Direttore Si rinnova il legame fra le città di Como e Caltagirone con l´esposizione dei presepi calatini nella Chiesa di San Giacomo La splendida cornice della Chiesa di San Giacomo a Como ospita la Mostra dei Presepi in occasione della XXIV edizione della "Città dei Balocchi", organizzata dal Consorzio Como Turistica e dall´ associazione Amici di Como.







Tanti gli eventi clou offerti ai visitatori: Como Magic Light Festival; il Concerto in Duomo; l’arrivo di Babbo Natale e della Befana e la grande festa di Capodanno sul lago, il Mercatino di Natale con le casette in legno che diventa un luogo d’incontro sospeso tra colori e sapori; la pista di ghiaccio per la gioia di grandi e piccini e tanti altri eventi che rendono ancora più suggestiva l´atmosfera natalizia e la Mostra dei Presepi, fra cui anche quelli calatini.







Per il terzo anno consecutivo anche le opere realizzate dai bravissimi artigiani di Caltagirone potranno essere ammirate in tutta la loro bellezza: Grazia Maria Ambra con dei presepi in miniatura "La pescia e la notte" e "La tarta e la notte"; Ivano Agatino Carpientieri, la Sacra Famiglia, scultura di blocchi di pietra bianca proveniente dalla città di Modica (RG) e applicati inserti in ceramica smaltata; Vincenzo Forgia con un "Presepe" con figurine stilizzate dipinte a fredda; Santina Grimaldi con un piccolo presepe in una conchiglia, realizzato in terracotta dipinta a tempera; Luigi Navanzino con un "Presepe su grasta" realizzato usando argilla rossa e bianca maiolicata; Gianfranco Ridolfo, Presepe in ceramica patinata a freddo; Michelangela Sammartino, Natività realizzata in terracotta maiolicata e dipinta a mano.



“Č ormai diventata una tradizione irrinunciabile per la Mostra dei Presepi di Como Città dei Balocchi la preziosa collaborazione con l’associazione culturale Terra Erea – dichiara Daniele Brunati, coordinatore generale della manifestazione - e ci onoriamo di ospitare le pregevoli opere dei maestri ceramisti di Caltagirone che danno lustro all’esposizione. Come nelle precedenti edizioni, sono stati moltissimi gli apprezzamenti ricevuti dalle opere esposte e siamo certi che quest’anno il successo sarà confermato”.







"Con la partecipazione per il terzo anno consecutivo alla Mostra dei Presepi si consolida così la collaborazione con il consorzio Como Turistica - dichiara Omar Gelsomino, presidente dell´associazione culturale Terra Erea -. Questa XXIV edizione della Città dei Balocchi permetterà di conoscere l´abile maestria dei ceramisti calatini e diverrà ancora una volta un momento di promozione per la nostra città".



La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, sino al prossimo 7 gennaio.