Alcamo: nell´ambito di "Natale in Centro" l´esposizione della mostra d´Arte Visiva al Centro Congressi Marconi Nell'ambito del Programma "Natale in Centro" organizzato dall'Amministrazione Comunale, la Pro Loco Città di Alcamo presenta un´esposizione d´arte visiva.



La mostra dal titolo ALCHIMIA D’ARTE si terrà al Centro Congressi Marconi dal 30 dicembre al 7 gennaio.



L’inaugurazione è prevista per sabato30 alle ore 17.30. La mostra Alchimia d’Arte mette insieme artisti di sensibilità diversa. Giovanna Minagro, di Castellammare del Golfo, attenta al gesto, alla matericità dei colori ad olio che sovrappone in strati tumultuosi. Sara Morghese, trapanese, usa tonalità vivaci e si dedica alle tematiche della femminilità. Saro Cantone, pittore saccense, fedele al segno ed alla formalità delle tecniche, ma che non smette di sperimentare forme nuove e di ricercare figurazioni provenienti dal mondo dell´onirico.



Orari di apertura:



domenica 31 dicembre dalle 9.30 12.30 16.30 20.00



Dal 2 al 7 gennaio gli orari sono i seguenti 9.30-12.30 / 16.30-20.00.