Inserita in Cultura il 27/12/2017 da Direttore La Pro Loco Marsala 2.0 iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale E´ tempo fruttuoso per la Pro Loco 2.0 di Marsala. L´associazione di promozione turistica, che in questi giorni ha ricevuto attestati di stima e conferme per l´organizzazione del Santa Claus Village Marsala, ha raggiunto un nuovo traguardo: è stata infatti iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circolo affiliato all´Unpli- Unione Nazionale delle Pro Loco d´Italia. Un traguardo importante per una Pro Loco, che immette la stessa in una nuova fase operativa: l´iscrizione nel suddetto registro le consentirà infatti un più ampio raggio d´azione e la possibilità di ottenere incentivi su diversi fronti.



"Per noi è un´evoluzione dell´associazione nata circa due anni fa- spiegano con un certo orgoglio Mario Ottoveggio e Leo Orlando, capisaldi della Pro Loco Marsala 2.0- Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto per la promozione del territorio, ma in una maniera diversamente strutturata, e soprattutto con maggiore spazio di azione e più opportunità di crescita, per noi, ma soprattutto per la città in cui operiamo".



L´obiettivo è stato raggiunto a seguito di un iter che ha visto la collaborazione anche dell´Unpli provinciale, rappresentato dalla Presidente Maria Scavuzzo, e dell´Unpli nazionale, rappresentata dal Presidente Antonino La Spina.