Inserita in Cultura il 27/12/2017 da Direttore Erice: Sulle ali dell’armonia, concerto per chitarra con Alberto Arceri nell´ambito dell´iniziativa ERICEèNATALE La chitarra è protagonista nel cartellone dei concerti di ERICèNATALE nello scenario del Teatro Gebel Hamed, ad Erice. Oggi, mercoledì 27 dicembre, alle ore 18.00, il concerto per chitarra “Sulle ali dell’armonia” con Alberto Arceri.



Alberto Arceri, giovane trapanese, dopo il diploma in chitarra classica presso il Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani, ha conseguito la laurea in Discipline Musicali presso l’Istituto Superiore “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Ha seguito corsi di perfezionamento e master class interpretativi con chitarristi come Philip Villa e Adriano De Sal. Č docente di chitarra presso le scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Trapani. Eseguirà brani di Regondi, Albeniz e Tarrega.



Lo spettacolo è inserito nel programma “ERICèNATALE- Il borgo dei presepi”, promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.