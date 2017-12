Inserita in Politica il 26/12/2017 da Direttore Mazara Mercoledì 27 Dicembre alle 10,00 riunione in Galleria Sicilia A seguito della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1204/17 del 21 Dicembre 2017, riguardante le proroghe del lavoratori precari del Comune di Mazara del Vallo. Il Sindaco della Città, on. Nicola Cristaldi ha convocato una riunione con le organizzazioni sindacali e con la rappresentanza sindacale unitaria aziendale per Mercoledì 27 Dicembre 2017 alle ore 10,00 presso la Galleria Sicilia del Palazzo di Città in Via Carmine, per comunicazioni riguardanti la Sentenza.