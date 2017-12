Inserita in Tempo libero il 26/12/2017 da Direttore UNICO A PALERMO Serata di musica con l’allegria degli Alti e Bassi duo il 28 dicembre nel locale che sta rilanciando la movida in via Emerico Amari 80 i sta quello alto e quello basso, il prof e il suo socio, quello che sembra più ragionevole, ma in realtà è il più matto, quello con la faccia da matto, ma che alla fine deve contenere il suo compagno di palco.



Insomma, c’è solo allegria in tutto ciò che fanno gli Alti e Bassi. Insieme si esibiranno da Unico, giovedì 28 dicembre alle 21,15 in via Emerico Amari 80 a Palermo. Nel locale dei fratelli Alessandro e Salvo Costumati, si potrà cenare con un menù made in Sicilia, all’interno di uno spazio dalle atmosfere mitteleuropee.





Giancarlo Zanet (detto il Prof) alla voce, chitarra e armonica, con Daniele Raffa (detto il Signnò Lo Curto) a voce e chitarra avranno poi il compito di fare divertire il pubblico con canzoni che viaggiano dal pop al rock più popolare.



«Il nostro spettacolo non è solo musica – dicono i componenti della band - ma interazione col pubblico che si lascia coinvolgere, con momenti di comicità improvvisata. La nostra serata è riuscita quando vi abbiamo strappato un sorriso, quando avete canticchiato con noi una bella canzone, quando avete ballato sulle note del nostro crescendo ritmico».



Per prenotare un tavolo telefonare allo 091 329 081 o al 388 8691885.