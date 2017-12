Inserita in Tempo libero il 26/12/2017 da Direttore TONY TROJA AL PALAB Serata di musica con il Un vero “guitar hero” made in Palermo, chitarrista da milioni di visualizzazioni su YouTube.



Questo è Tony Troja, giovedì 28 dicembre alle 22 della serata artistica del Palab in piazzetta del Fondaco. Riconosciuto per la sua bravura da Gege Telesforo, Troja suonerà brani di Phil Collins, Dire Straits, Elton John, Peter Frampton, Rem, Carlos Santana.



Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.



Ingresso libero per la cena o con drink card a pagamento per chi non cena.