Pranzo di Natale a scuola curato dai Messinesi di Montreal Come da tradizione prima delle feste natalizie, l´Associazione Messinese di Montreal in Canada, ha organizzato e offerto il pranzo ai 560 bambini, che frequentano la scuola elementare "Childrens World Academy", sita al 2241 Rue Ménard, di La Salle Montreal Québec.

Il dinamico presidente dell´Associazione, corrispondente del Progetto Sicilia nel Mondo e neo Cavaliere dell´Ordine della Stella Franco Mendolia, ha dichiarato: "Anche quest´anno ancora una volta è stata un´emozione grande, servire il pasto a 560 bambini e alla fine del pranzo ricevere una gigantesca cartolina firmata da tanti di loro, con i ringraziamenti alla nostra Associazione e a quanti hanno operato per la felice riuscita della giornata. Tutti hanno dato una mano, a cominciare dai direttori della scuola, le maestre, tante di origine italiana e i volontari. Non è stato facile servire la classica pasta italiana ai 560 studenti presenti, ma come ogni anno ci siamo riusciti. Alla fine è bello sentirsi dire siamo fieri dell´Associazione Messinese, per quello che fate per i nostri bambini, questo ci rende felici e ci ripaga del nostro lavoro. Da presidente spero di continuare questa tradizione, anche il prossimo anno".

Il pranzo è stato molto gradito dai bambini e qualcuno ha chiesto di fare il bis, dicendo "non capita tutti i giorni di poter mangiare ottima pasta italiana".

L´evento prenatalizio dedicato ai giovani scolari della scuola elementare "Childrens World Academy", è stato possibile realizzarlo grazie all´impegno dei componenti dell´Associazione Messinese di Montreal a cominciare dalla Vicepresidente Maria Luisa Donato, del Consigliere Nancy Lipari e dal Segretario Antonino Mendolia.

La perfetta sinergia con i Dirigenti scolastici, in particolare con Tony Vittori presente durante le operazioni del pranzo, la maestra Tania D´Alessandro e alcuni volontari, hanno permesso la felice riuscita del pranzo prenatalizio, preparato con tanta passione dagli chef del grande ristorante e ritrovo eventi "Buffet il Gabbiano" di La Salle, del direttore Generale Luciano Di Sante.