In occasione delle festività natalizie quest'anno l'Area Marina Protetta ´Isole Egadi´ ha deciso di regalare a tutti i bambini delle Egadi la Tombola del Mare, un gioco da tavolo classico ma con il tema caro all'Ente qual è il mare con i suoi abitanti. Giocando e divertendosi, i bambini potranno così imparare a riconoscere le diverse specie di flora e fauna che popolano i nostri mari. Alcune collaboratrici dell'AMP Isole Egadi durante l'ultimo giorno di scuola hanno distribuito gratuitamente a ciascun bambino della scuola dell'infanzia e della scuola primaria una tombola, e nei prossimi giorni la distribuzione avverrà anche a Marettimo e Levanzo.



Anche quest’anno, inoltre, l’Area Marina Protetta Isole Egadi ha realizzato il calendario per l’anno 2018 riportando le immagini di fotografi professionisti e amatoriali che hanno voluto donare alcuni loro scatti rubati alle bellezze dell´Arcipelago. Il calendario è in distribuzione presso gli uffici dell’Area Marina Protetta Isole Egadi.