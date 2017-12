Inserita in Politica il 23/12/2017 da Direttore Scilla e Bandiera. Ieri incontro con i pescatori di Selinunte in serata lo scambio di auguri Nel pomeriggio di ieri Toni Scilla e l’assessore regionale Edy Bandiera hanno effettuato un sopralluogo presso il porto di Marinella di Selinunte per costatarne le criticità determinate dalla presenza di un enorme quantitativo di alghe e sabbia che da qualche tempo ormai non ne permettono la navigazione.



La vista fa seguito all’incontro interlocutorio della scorsa settimana presso l’assessorato regionale alla pesca, nel corso del quale una delegazione della marineria selinuntina aveva manifestato la condizione di estremo disagio dell’intero comparto.



“Interverremo nel più breve tempo possibile per arginare la situazione di emergenza che i pescatori di Marinella di Selinunte stanno vivendo e per consentirne il ritorno in mare”, ha dichiarato Scilla.



“La Regione Siciliana si muove sulla scorta di crismi autorizzativi e nel rispetto pieno delle norme. Ci siamo attivati per sollecitare un intervento del demanio e ci muoveremo con la protezione civile poiché mi rendo conto in questa occasione che si tratta di calamità naturale. L’intenzione è quella di intercettare una strategia d’intervento che possa risolvere il problema definitivamente”, ha dichiarato Bandiera.



L’assessore ha ricordato la grande opportunità rappresentata dai cinque nuovi bandi FEAMP per un ammontare complessivo di poco più di 16 milioni di euro e tra questi la misura 1.29 rivolta ad under 30 che decidono di svolgere un tirocinio a bordo di una barca che prevede, per la durata di due anni, una disponibilità a fondo perduto di 40 mila euro. “Una buona occasione – ha sottolineato Bandiera - per 225 giovani siciliani”.



L’assessore alla pesca è intervenuto nel tardo pomeriggio allo scambio di auguri tra Scilla e i suoi sostenitori che si è tenuto a Mazara del Vallo.



In un clima di entusiasmo e alla presenza dei numerosi intervenuti, si è fatto il punto sulla situazione dei comparti agricoltura e pesca siciliani a cui il nuovo Governo, ha detto lo stesso Bandiera “dedicherà le dovute attenzioni nella consapevolezza del valore economico e sociale che rivestono nel contesto regionale”.