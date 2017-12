Inserita in Cultura il 22/12/2017 da Direttore Concerto di Natale dedicato ai ragazzi diversamente abile del centro armonia onlus La Fanfara dei Bersaglieri M° Vincenzo Guarano con la collaborazione di Legambiente Trapani – Erice – Circolo Nautilus, l’Aido prov.le di Trapani – l’Ats – trapianti Sicilia hanno voluto dedicare al centro di Riabilitazione ISAS Armonia Onlus di Trapani, un concerto augurale per le imminenti festività natalizie.





La Fanfara dei Bersaglieri M° Vincenzo Guarano, si è esibita in oltre 234 piazze italiane ed estere, raccogliendo numerosi successi e gradimenti del pubblico.

La musica della Fanfara, riesce a toccare i cuori e l’anima di grandi e piccini, accompagnandoli in un viaggio meraviglioso, cullato dalle note.

I ragazzi erano visibilmente emozionati e felici di poter assistere in prima persona ad un fantastico concerto che li ha commossi.





La Presidente dell’ISAS Armonia Onlus, Rosetta Castiglione, ha ringraziato la stupenda manifestazione, apprezzando l’iniziativa, perché purtroppo nella nostra società odierna si pensa solo alle cose futili e non si assapora il significato del termine solidarietà e amore gratuito.





A presentare la manifestazione si è offerto Giuseppe Cammarata, da anni impegnato nel sociale e nella diffusione della cultura ambientale e della donazione degli organi.



Il Presidente di Legambiente Martinez, ha voluto sottolineare che iniziative del genere bisogna intensificarle, perché donano la forza di vivere ogni giorno e di costruire la speranza di una società migliore.

Anche i componenti della Fanfara erano visibilmente emozionati, perché i ragazzi diversamente abili, gli hanno insegnato ad amare ancora di più la vita e a non abbattersi alle difficoltà, perché l’unione fa’ la forza!