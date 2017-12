Inserita in Cultura il 20/12/2017 da Direttore Trapani: andata in scena ieri la prima nazionale de "Lars Cleen" al Conservatorio di Musica "A. Scontrino" E’ andata in scena ieri, in prima nazionale, nel Teatro “Tonino Pardo” del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, “Lars Cleen – Lo Straniero” un’opera lirica in due atti del compositore abruzzese Paolo Rosato, già eseguita ad Helsinki nel 2015, su libretto di Walter Zidaric. Una fedele messa in musica della novella "Lontano" di Pirandello, messa in scena dagli allievi di canto del Conservatorio A. Scontrino, in occasione dei 150 anni dalla nascita del grande scrittore siciliano. Un’Opera per i siciliani fatta dai siciliani.



Gli interpreti: Davide Sciacchitano - Lars Cleen; Lorenzo Venza - Don Paranza; Vanessa Gullo- Venerina; Rosaria Sciacca - Donna Rosolina; Fabio Cucciardi - Don Nica; al pianoforte M° Massimiliano Tarli, accompagnato dal Coro del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani.



Musica di Paolo Rosato.



Regia di Daniele De Plano.







L’evento è stato organizzato dal Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.