Inserita in Economia il 20/12/2017 da Direttore Il WWF desta preoccupazioni sui luoghi del mito di Dedalo minacciati dall´Industria pesante Lo scorso 24 settembre il WWF Sicilia Area Mediterranea aveva presentato una osservazione alla richiesta di "Permesso di ricerca per Sali potassici e alcalini" a ridosso della Riserva della Foce del Fiume Platani, oasi di pace, bellezza, natura, mito e storia.



Non avendo ricevuto riscontri ufficiali, ma venendo a conoscenza che l´Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente non ha ancora provveduto a istruire la pratica, il WWF ha reiterato l´osservazione ai Dipartimenti Urbanistica e Ambiente al fine di evitare rimpalli burocratici.



Permane la preoccupazione che una delle più belle e delicate zone naturalistiche della Sicilia possa essere interessata da interventi dell´industria estrattiva pesante.



Ci auguriamo che presto si possa chiarire l´inopportunità di un insediamento di tal fatta nei luoghi che hanno ospitato la saga di Dedalo, Minosse, Cocalos ed i Sicani in un alternarsi di incanti naturalistici legati al mito e all´azione umana.