L´albero della memoria: non per dimenticare la devastazione criminale gli incendi Sarebbe stato tagliato e poi bruciato in chissà quale camino o forno... invece - dietro richiesta del parroco don Salvo Morghese ai responsabili della Forestale di Castellammare del Golfo è stato sistemato sul sagrato della Chiesa Maria SS. Addolorata (Santa Rita) ed addobbato come l'albero di Natale della comunità.



“Lo abbiamo chiamato ‘l’albero della memoria’ – dice don Morghese - per non dimenticare la devastazione che, impotente, ha subito la scorsa estate la nostra montagna, durante i tanti roghi appiccati da mani criminali. Così in questo Natale 2017 abbiamo deciso di non abbassare la guardia – continua il parroco - e di non lasciar cadere nel dimenticatoio quello che è successo, per renderci conto che tutti siamo chiamati a custodire il creato anche attraverso la denuncia dei malfattori.”