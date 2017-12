Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore MARSALA, LO CHEF VINCENZO PARISI OFFRE IL PRANZO ALLA MENSA CARITAS

Lo chef marsalese Vincenzo Parisi ha voluto offrire il pranzo in vista del Natale ai poveri che frequentano la mensa fraterna “Giorgio La Pira” della Caritas diocesana e gestita dalla Fondazione San Vito Onlus. Lo chef – che attualmente gestisce il resort “Disio – ha incontrato il presidente della Fondazione Vito Puccio durante la cerimonia di assegnazione del “Premio 91025” e ha espresso la volontà di preparare, in questo mese di dicembre, un pranzo per i poveri.



Per trenta indigenti che hanno partecipato, lo chef Parisi ha preparato risotto alla marinara, pesce spada al forno e poi due tipi di dolci. Al pranzo hanno anche partecipato l’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo e l’assessore Clara Ruggeri.

«Č stata l’occasione di vivere tutti insieme un momento di fraternità – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Vito Puccio – spesso basta la vicinanza e un sorriso affinché chi ha più bisogno di noi trovi conforto».



Nella mensa “Giorgio La Pira” (alla quale collabora il Comune di Marsala) ogni giorno viene offerto il pranzo a 40 indigenti.