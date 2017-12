Inserita in Economia il 19/12/2017 da Direttore Comune di Alcamo. Verso la stabilizzazione dei precari - Cisl Fp e Uil Fpl: “Cauto ottimismo. Attendiamo di conoscere il numero degli stabilizzati” Hanno preso il via questa mattina le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato del comune di Alcamo, a seguito dell’atto di indirizzo varato nella giornata odierna dall’amministrazione comunale in concomitanza della delegazione trattante con le parti sociali. Lo rendono noto i segretari generali di Cisl Fpl e Uil Fpl Marco Corrao e Giorgio Macaddino, i quali esprimono “prudente soddisfazione per il risultato ottenuto in seguito a lunghissime trattative e confronti con l’amministrazione alcamese”.



“Onde evitare fughe in avanti, prosopopea del tutto strumentale, a cura di altre organizzazioni sindacali, - aggiungono Macaddino e Corrao - precisiamo che al momento non è possibile indicare nessun numero di lavoratori destinatari della stabilizzazione. Sarà nostro compito nel più breve tempo possibile, a seguito di ulteriore confronto con l’amministrazione municipale, annunciare la portata di tale stabilizzazione che a seguito del Decreto Madia potrà vedere stabilizzati numerosi lavoratori precari”.