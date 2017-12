Inserita in Politica il 19/12/2017 da Direttore Fava (CentoPassi): "Su impianti biometano a Calatafini e Francofonte garantire pieno diritto delle comunità a informazione e partecipazione" "Non si può ridimensionare la partecipazione a mera attività burocratica. Le comunità di Calatafimi e Francofonte hanno il diritto di potersi esprimere sulla prevista realizzazione degli impianti di biometano nei loro territori. Per farlo, in maniera consapevole e compiuta, occorre mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie, dai documenti di progetto agli atti connessi all’iter procedurale. Solo così il principio della partecipazione consapevole e attiva della cittadinanza non sarà lettera morta ma una reale modalità democratica. Una partecipazione resa ancor più necessaria dall’impatto che le due strutture possono avere in termini di salute pubblica per le comunità e per il territorio tutto. Per tali ragioni la nostra vigilanza sarà piena e non mancheremo di far sentire la nostra voce presso le competenti sedi”.



Così Caludio Fava, deputato regionale di CentoPassi, in merito alle richieste dei comitati civici che chiedono massima trasparenza sull´iter per la realizzazione degli impianti .