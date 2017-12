Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore MANIFESTAZIONI NATALE 2017. Sfilate, spettacoli e tanto divertimento nel week end a Mazara del Vallo Hanno riscosso grande successo ed entusiasmo nel week end pre ‘Avvento’ gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni natalizie.



Inaugurazione di mostre, presentazione di libri e soprattutto tanto sano divertimento per le vie del centro con musiche natalizie e tanti ‘babbo’ e ‘mamma’ natale organizzati da Gli amici della Musica, pronti a distribuire caramelle e cioccolatini ai più piccini e a regalare un sorriso, con la possibilità inoltre di farsi fotografare con Babbo Natale sulla sua slitta.



Solito successo anche per il mega gonfiabile di Piazza Mokarta della ditta frenesia, dove i bambini hanno dato libero sfogo ai loro giochi.



Musica itinerante con i Drepanum Dixie Band e i canti di Natale e le novene dell’Associazione Anteas e della Pro Loco, ma anche degustazioni di prodotti tipici offerti dalla Strada del Vino e dei Sapori. Proprio un inizio di manifestazioni che hanno coinvolto grandi e bambini. Le vie de Centro Storico si sono animante di gente che ha voluto partecipare alle iniziative percorrendo la Via Porta Palermo dove il Centro Studi Gaspare Morello ha aperto ufficialmente le proprie manifestazioni con musiche, degustazioni e mostre.



Per la cultura poi, il fine settimana è stato ricchissimo di eventi con la presentazione del libro ‘Vedere di Corsa e Sentirci ancora meno’ di Marco Frattini organizzato dall’Associazione Corro per Dà all’Auditorium Mario Caruso, l’inaugurazione della mostra ‘Le Grida Silenziose’ con la personale dell’artista GIKO nella Galleria ‘Santo Vassallo’ e con l’esposizione fotografica di San Vito realizzata da I Vicoli del Mediterraneo nel Collegio dei Gesuiti dove inoltre molto apprezzati sono gli ‘Acquari in Mostra’ organizzati dalla Pro Loco con l’Azienda Agricola Di Giorgi e l’Oasi degli Animali.



Oggi, lunedì 18 Dicembre, dalle 18,00 al Cine Teatro Rivoli, spazio alla Musica con il consueto appuntamento con il Concerto di Natale organizzato dall’Istituto Comprensivo Pirandello dove ad esibirsi saranno gli studenti delle classi ad indirizzo musicale.



Domani 19 e Mercoledì 20 Dicembre aprirà i battenti solo per la mattina e per una visita alle scolaresche il ‘Villaggio di Babbo Natale’ realizzato al Complesso Monumentale Filippo Corridoni dal canto del Marrobbio che sarà fruibile da tutti giovedì 21 Dicembre alle ore 17,00 con l’apertura ufficiale accompagnata dall’esibizione dei piccoli allievi della Dance Works.



Tutti i giorni inoltre è possibile visitare la Fiera di Natale organizzata da Vanilla Group in piazza e via Santa Caterina.