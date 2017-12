Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore Il Santa Claus Village Marsala fa il pieno: ad una settimana dal Natale oltre 18.000 i visitatori Grande affluenza di visitatori al Santa Claus Village Marsala nel weekend appena trascorso. In fila per entrare nel primo Villaggio di Babbo Natale, adulti e bambini non solo marsalesi, ma anche turisti provenienti da altre zone della Sicilia e qualche straniero. Un vero e proprio successo per la Pro Loco Marsala 2.0, organizzatrice del Village, che ad una settimana dal Natale ha già registrato oltre 18.000 presenze.



“Il Santa Claus Village Marsala piace, e piace sia agli adulti che ai bambini- dicono gli organizzatori Mario Ottoveggio e Leo Orlando-: lo testiamo ogni giorno nei sorrisi dei più piccoli, ma anche in quelli dei più grandi, che talvolta si divertono ancor più dei loro figli o nipoti”. “Ed è proprio questo il nostro più grande successo- continuano-, un successo che ci dà la carica e l’entusiasmo giusti per continuare a credere che la città di Marsala meriti di ospitare iniziative come questa o come quella del Marsala Wine at Christmas Time organizzata dal Comune, che, insieme, nello scorso weekend, sono riuscite ad attirare l’attenzione di cittadini e visitatori nel centro storico”.



Intanto, in settimana è partito il Trenino 2.0, il primo trenino turistico ufficiale della Città di Marsala, un progetto della Pro Loco Marsala 2.0 che avrà un suo seguito anche dopo le festività natalizie.