Inserita in Cultura il 19/12/2017 da Direttore Alcamo: preso il via la seconda tappa del seminario Villard, siglato fra il Comune e l’Università IUAV di Venezia Il Progetto Villard (Seminario Itinerante) siglato fra il Comune di Alcamo e l’Università IUAV di Venezia che ha preso il via ad Alcamo il mese scorso con la prima tappa riguardante le giornate di studio su Alcamo Marina, giunge alla sua seconda tappa.



Questa tappa si è svolta, nei giorni scorsi, a Napoli e vi hanno preso parte il Sindaco della Città di Alcamo, Domenico Surdi e l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Vittorio Ferro che ha seguito in prima persona l’iter del Progetto Villard.



Afferma l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Vittorio Ferro “Č stata un’esperienza emozionante poter rappresentare la nostra città al di fuori dei confini comunali. Infatti siamo stati insieme al Sindaco, a Napoli per seguire da vicino la seconda tappa del seminario internazionale VILLARD 19 che quest´anno ha come tema "Alcamo Marina (reconstructing the Coastal Landscape)".



E continua l’Assessore “la tappa Napoletana aveva il titolo "Ricostruire con Arte", d’altronde Napoli è una città stupenda che sta cercando con enormi sforzi di rinnovarsi, valorizzando il suo immenso patrimonio culturale, architettonico, archeologico ecc.. L´arte e l´archeologia sono entrate dentro le stazioni della

metropolitana di Napoli, dove è possibile ammirare veri e propri siti archeologici”.



Il Sindaco, Domenico Surdi “i ragazzi delle 14 università che partecipano al Villard 19 hanno presentato ed esposto le loro prime idee per la nostra Alcamo Marina ed ho constatato con piacere che, in questa prima fase, si sono concentrati soprattutto sull´analisi e sullo studio dell´aria senza alcuna fretta di elaborare soluzioni progettuali. Credo sia un grande segno di maturità, perché questi ragazzi rappresentano il futuro della nostra comunità nonché dell´architettura e dell´urbanistica.

A Napoli si sono svolte diverse lezioni su argomenti importanti che riguardano la ricostruzione, si è parlato ovviamente delle calamità naturali e soprattutto dei terremoti e della natura sismica di buona parte del territorio Italiano.



Il Sindaco e l’assessore all’urbanistica ringraziano NAPOLI, l´Università Federico II, i docenti e tutti gli studenti per il lavoro svolto e la calorosa accoglienza nei propri confronti.