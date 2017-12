Inserita in Cultura il 18/12/2017 da Direttore Al via il concorso internazionale "Campochiaro", in Sicilia musicisti da tutto il mondo Al via le selezioni per il concorso internazionale "Gianluca Campochiaro" riservato a giovani pianisti, violinisti, violisti, formazioni cameristiche e cantanti lirici. Il concorso porta il nome del promettente allievo del liceo musicale catanese morto tragicamente in un incidente stradale. Giunto alla 26° edizione, il concorso è promosso dall´associazione musicale "Pedara per Gianluca Campochiaro", insieme al Comune di Pedara, e gode dell´Alto patrocinio del ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione Siciliana. L´obiettivo: promuovere la cultura musicale fra i giovani. L´evento vede protagonisti talenti emergenti italiani e stranieri che concorrono nelle otto sezioni, suddivisi in categorie di età. L´appuntamento viene ormai definito da anni "note dal mondo" per la diversa nazionalità dei suoi partecipanti. Ai musicisti vincitori verrà conferita una borsa di studio offerta dagli enti e dagli sponsor che sostengono l´iniziativa. A giudicarli sono musicisti e rinomati docenti appartenenti a conservatori ed istituti musicali d´Europa. Direttore artistico del concorso è il maestro Igor Coretti Kuret, affiancato dai colleghi Vito Imperato, Anna Chierichetti e Carmelita Cocuccio. "L´evento – spiegano Carmelo e Caterina Campochiaro, rispettivamente presidente e co-presidente dell´associazione - cresce di anno in anno. Per l´edizione numero 26 vi sono giovani provenienti da ogni parte del mondo: Cile, Bosnia, Usa, Ucraina, Cina, Giappone, Russia, Francia, Germania, Corea, Serbia, Italia... insomma: il concorso possiamo definirlo intercontinentale". Duplice l´obiettivo degli organizzatori: scoprire giovani talenti e contribuire alla promozione turistica e culturale della Sicilia".



Le fasi di selezione, cominciate mercoledì 14, si concluderanno il 18 dicembre. Il concerto di Gala e la "Finalissima", che suscita ogni anno grande interesse, decreterà il vincitore assoluto del concorso. L´atteso appuntamento si terrà martedì 19 dicembre, ore 19, al Teatro Massimo Bellini di Catania.