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Inserita in Cronaca il 02/09/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Progetto “AMAZZONI”, aperte le iscrizioni: formazione gratuita e tirocini per favorire l’occupazione femminile

Progetto
PALERMO – Sono aperte le iscrizioni al progetto “AMAZZONI”, promosso da ANAS – Associazione Nazionale di Azione Sociale nell’ambito del PR Sicilia FSE+ 2021–2027 – Avviso n. 23/2024 “Occupazione Donna”, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro.

Il progetto selezionerà 12 partecipanti e prevede un percorso integrato di orientamento, formazione gratuita, tirocinio in azienda e accompagnamento al lavoro.

La formazione avrà una durata complessiva di 240 ore e riguarderà cinque aree: competenze digitali, lingua inglese, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e sostenibilità ambientale. Per le ore di formazione effettivamente frequentate è prevista un’indennità di partecipazione di 3,50 euro l’ora.

Al termine della formazione, le partecipanti svolgeranno un tirocinio extracurriculare in azienda della durata di 6 mesi, per complessive 720 ore, con un’indennità mensile lorda di 500 euro, riconosciuta secondo le condizioni di frequenza previste dall’Avviso.

L’obiettivo di “AMAZZONI” è offrire alle partecipanti non soltanto nuove competenze, ma anche un’esperienza concreta in azienda e un accompagnamento finalizzato a facilitare l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro.

Le attività formative si svolgeranno a Palermo, presso la sede ANAS di Via Azolino Hazon n. 4.

Le interessate possono consultare il bando, verificare i requisiti di partecipazione e scaricare la documentazione dalla pagina dedicata:

[Progetto AMAZZONI – Avviso n. 23/2024](https://www.anasitalia.org/avviso-23-2024-progetto-amazzoni/?utm_source=chatgpt.com)

Per informazioni: 091 9743586 – info@anasitalia.org.

“AMAZZONI” punta sulle competenze e sull’esperienza sul campo per trasformare la formazione in una concreta opportunità di lavoro.

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