Inserita in Tempo libero il 27/07/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA A San Vito Lo Capo arriva il Cinema Ammare, due serate evento con proiezioni sulla spiaggia libera Il 28 luglio, alle 21:30, appuntamento con il film Disney “Oceania”; il 25 agosto sarà la volta del cult “Una notte da Leoni 3”. Le proiezioni sono gratuite.





Il Cinema Ammare arriva a San Vito Lo Capo. Sulla spiaggia libera di una delle più belle località della Sicilia, scelta ogni anno da migliaia di turisti, è tutto pronto per assistere ai film sulla spiaggia. Il format ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza quest’anno non ha confini e il 28 luglio toccherà anche il trapanese, grazie alla volontà del Comune che ha fortemente voluto ricreare l’atmosfera delle proiezioni all’aperto. Martedì 28 luglio ci sarà la proiezione del film Disney per bambini “Oceania”, orario di inizio alle 21:30. Il secondo appuntamento sarà martedì 25 agosto, con il film cult “Una notte da leoni 3”, ultimo capitolo della saga americana che ha conquistato il mondo. L’evento, gratuito, si terrà sulla spiaggia libera di San Vito Lo Capo ma non riguarda solo il cinema: il format infatti punta alla valorizzazione dei luoghi e all’educazione ambientale. Prima del cinema ci sarà spazio per la musica e il divertimento con l’intrattenimento di Marco e Fabio, ideatori del format che ha conquistato la Sicilia e che valorizza i luoghi più belli, partendo dalla sua “casa”, Realmonte, fino a Lampedusa, Ribera e adesso San Vito Lo Capo: “Siamo felici e orgogliosi di portare il cinema anche in altri luoghi della Sicilia – dicono gli organizzatori – le nostre serate uniscono le proiezioni al divertimento, diventando degli eventi imperdibili che allietano le serate estive, unendo centinaia di persone sulla spiaggia per un rito collettivo che rinasce in una nuova forma, sotto le stelle, nei posti più belli della nostra Sicilia». Dopo San Vito Lo Capo, il cinema toccherà Menfi con un’altra serata evento da Mandrarossa, e continuerà ogni lunedì a Realmonte, sulla spiaggia di Capo Rosello, al lido-ristorante “Nodo Ammare”.



