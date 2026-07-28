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Inserita in Sport il 28/07/2026
da ALESSANDRA GIANNOLA
Lo Stagnone di Marsala diventa palcoscenico dei campionati di kitesurf: Benedek Szente conquista il podio
Le acrobazie spettacolari di ben 53 rider provenienti da tutta Italia, in gara per i Campionati nazionali di kitesurf, hanno trasformato lo Stagnone di Marsala in un palcoscenico a cielo aperto, richiamando appassionati, tecnici e addetti ai lavori, ma anche semplici curiosi e turisti. È questo il resoconto di successo della sesta edizione dei MoleCola Stagnone Kite Games, organizzati dal 22 al 26 luglio a Marsala, che quest’anno ha ospitato la Finale del Campionato Italiano Freestyle e 4ª Tappa del Campionato Italiano Big Air.
Cinque giorni di spettacolo, nelle acque della laguna dello Stagnone, ormai nota in tutto il mondo quale uno degli spot ideali per il kitesurf, che ha visto sfidarsi i migliori rider d’Italia. Nel dettaglio, la competizione è entrata nel vivo venerdì 24 luglio con il tabellone Freestyle, favorito da un vento stabile e di moderata intensità ideale per l´esecuzione delle competizione con trick di livello mondiale. Dopo un giorno di pausa per assenza di vento, domenica 26 luglio è stata invece la volta del Big Air, disciplina che richiede condizioni di vento decisamente più sostenute per consentire agli atleti di raggiungere altezze elevate e realizzare spettacolari evoluzioni aeree.
Monitorate dalla barca giuria- composta da Stefano Maselli e Stefano Guarini, giudici della FIV, e nella giornata di domenica con il supporto dal campione del mondo freestyle 2022 Gianmaria Coccoluto- le competizioni principali hanno visto in entrambe le discipline il trionfo di Benedek Szente, atleta italiano di origini ungheresi, che vive proprio allo Stagnone di Marsala dove fin da piccolo è stato il suo campo di allenamento.
Sul podio del Freestyle Open Uomini sono saliti, insieme a Szente, Matteo Dorotini (attuale Vice Campione del mondo) e Luca Bronzi, mentre nella categoria Open Donne la vittoria è andata ad Alina Ugeheuer, (atleta Polacca) seguita da Nais Balbinot e Giulia Anania. Tra le altre categorie, si sono distinti Francesco Rutigliano (Master Uomini), Tommaso Caglini (U15 Uomini), Giorgio Marino (U17 Uomini), Chiara Marino (U19 Donne), Rebecca Meli (U21 Donne) e Luca Bronzi (U21 Uomini).
Anche nel Big Air Open è stato Benedek Szente a conquistare il primo posto, seguito da Tommy Borgi e Andrea Gulizzi. Agli Open Donne, successo per Alice Melesa, davanti a Olivia Croatto e Giulia Tranquillini.
“Siamo molto soddisfatti di questa edizione degli Stagnone Kite Games- dichiarano Antonio Gaudini, Presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana, e Massimo Finocchiaro de Le Vie del vento-ancora una volta lo Stagnone ha confermato di essere uno dei migliori spot per il kitesurf e una cornice ideale per ospitare competizioni di livello nazionale”.
“Il nostro obiettivo- concludono gli organizzatori degli Stagnone Kite Games- è valorizzare un luogo unico al mondo attraverso eventi di qualità che uniscano sport, turismo e rispetto dell´ambiente. Ogni edizione rappresenta un passo avanti e ci incoraggia a continuare a investire in una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per il kitesurf italiano. Siamo ambiziosi e il prossimo step è lavorare affinché lo Stagnone possa ospitare prestissimo anche i campionati mondiali”.
I MoleCola Stagnone Kite Games 2026 è organizzata dall’Associazione Kitesurf Italiana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e Classe Kiteboard in Italia, in partnership con Le Vie del Vento, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comune di Marsala e di Airgest, sponsor Zicaffé e MoleCola.
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