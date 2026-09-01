Inserita in Cronaca il 01/09/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA A Cagliari la Job Fair dedicata a turismo, sport e ambiente: due giornate per incontrare imprese e lavoratori Il 16 e 17 settembre alla Manifattura di Cagliari l’appuntamento promosso da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con ASPAL Sardegna e il Centro per l’Impiego di Cagliari. Recruiting, laboratori pratici e attività dedicate al mondo del lavoro





CAGLIARI – Due giornate dedicate al lavoro, alle imprese e alle nuove opportunità professionali nei settori del turismo, dello sport e dell’ambiente. È questo l’obiettivo della Job Fair Turismo, Sport e Ambiente, in programma a Cagliari il 16 e 17 settembre 2026, negli spazi della Manifattura di Cagliari, in viale Regina Margherita 33.

L’iniziativa nasce su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è organizzata da Sviluppo Lavoro Italia, in collaborazione con ASPAL Sardegna e il Centro per l’Impiego di Cagliari.

L’appuntamento punta a favorire l’incontro diretto tra persone in cerca di occupazione, candidati e aziende, creando un´occasione concreta di confronto sulle opportunità professionali offerte da alcuni dei comparti strategici per il territorio regionale.

Recruiting e incontro diretto con le aziende

Il programma prevede attività di recruiting, momenti di orientamento e iniziative pensate per avvicinare domanda e offerta di lavoro. I partecipanti avranno la possibilità di presentarsi direttamente alle imprese, conoscere le posizioni disponibili e candidarsi per eventuali opportunità occupazionali.

Un’occasione particolarmente utile per chi è alla ricerca di un primo impiego, per chi vuole rimettersi in gioco professionalmente o per chi intende conoscere più da vicino le possibilità offerte dai settori del turismo, dello sport e dell’ambiente.

L’organizzazione invita i partecipanti a portare con sé il proprio curriculum vitae, così da poter incontrare direttamente le aziende e valutare eventuali opportunità di lavoro.

Due giorni tra lavoro, formazione e attività pratiche

La Job Fair non sarà soltanto un momento dedicato ai colloqui. Nel corso delle due giornate sono infatti previste attività pratiche, laboratori e momenti sportivi collegati ai temi del lavoro e ai tre ambiti al centro dell´iniziativa.

Un format che punta quindi a combinare l´incontro professionale con momenti di partecipazione e approfondimento, offrendo ai visitatori l´opportunità di conoscere competenze, professioni e percorsi lavorativi legati a turismo, sport e ambiente.

Gli orari dell’appuntamento

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

mercoledì 16 settembre 2026: dalle 10 alle 17;

giovedì 17 settembre 2026: dalle 10 alle 16. La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:

Per partecipare alle attività rivolte ai candidati è prevista la registrazione, effettuabile attraverso il link indicato nella locandina ufficiale dell´evento o tramite il QR code dedicato ai candidati.

La Job Fair rappresenta così un appuntamento rivolto non soltanto a chi cerca un´occupazione, ma anche a chi vuole entrare in contatto con il tessuto produttivo e conoscere più da vicino le prospettive professionali di tre settori particolarmente legati alle caratteristiche e alle potenzialità della Sardegna.





