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Inserita in Cronaca il 10/06/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Concetto è porta oltre mille capi personalizzabili online e alza l’asticella della selezione: filiera certificata, cotone in conversione e materiali tecnici riciclati

Concetto

Milano, 10/06/2026 - Concetto è, rinomato fornitore di gadget personalizzati che pone particolare attenzione alle tematiche green, amplia in modo netto il proprio presidio sull’abbigliamento personalizzato includendo nello shop online oltre 1000 capi dotati di certificazioni riferite alla qualità dei materiali e alla sostenibilità della filiera produttiva.

T-shirt, polo, felpe, giacche, camicie, pile e impermeabili, tutte categorie di prodotto che muovono la promozione di aziende, associazioni, eventi, hospitality e teamwear.

La notizia di questo ampliamento non si limita alla profondità del catalogo, infatti in un mercato affollato di prodotti “basic”, dove per anni il confronto si è ridotto quasi esclusivamente al prezzo, alla grammatura e ai tempi di stampa, la scelta di costruire una proposta più ampia e dichiaratamente orientata a filiere più controllate sposta l’attenzione su un terreno più importante orientato all’eco-sostenibilità.

L’annuncio arriva contestualmente alla comunicazione della Commissione Europea che sottolinea un dato incontrovertibile: il consumo di tessili esercita il quarto maggiore impatto su ambiente e clima dopo cibo, casa e mobilità, mentre il modello fast fashion ha consolidato l’idea del capo economico, destinato a essere indossato poco e sostituito in fretta.

Concetto è porta chiarezza, non è sufficiente evocare il termine “prodotto eco-sostenibile”, i consumatori chiedono di spiegare: che tipo di cotone viene usato, che forma di tracciabilità esiste, quale filiera si intende valorizzare e in che misura il prodotto è pensato per durare nel tempo.

Ad esempio, un punto a cui Concetto è tiene particolarmente, riguarda il cotone in conversione. Parlare solo di cotone biologico già certificato può sembrare più semplice, ma rischia di lasciare fuori una parte importante del cambiamento. Per un coltivatore passare dal metodo convenzionale al biologico richiede tempo, investimenti e anche una certa dose di rischio. Valorizzare il cotone in conversione significa sostenere chi sta facendo questo passaggio, aiutando più aziende agricole a intraprendere un percorso diverso. In altre parole, non si premia solo il risultato finale, ma anche la transizione.

Nel settore dell’abbigliamento personalizzato l’etichetta sostenibilità va usata con rigore

L’abbigliamento è uno dei comparti in cui il marketing ha troppo spesso semplificato problemi strutturali. E’ noto che il consumo tessile nell’UE è salito da 17 kg pro capite nel 2019 a 19 kg nel 2022, mentre la Commissione europea stima che vengano scartate ogni anno circa 5 milioni di tonnellate di indumenti, pari a circa 12 kg per persona; nello stesso quadro strategico europeo resta centrale un dato negativo: solo l’1% del materiale usato nei vestiti viene riciclato in nuovi vestiti.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente individua tre priorità per trasformare la filiera tessile:

  1. cambiamento dei modelli di consumo;

  2. miglioramento delle pratiche produttive;

  3. investimenti nelle infrastrutture.

Ecco perché i fornitori di abbigliamento personalizzato non dovrebbe promettere il capo “green” in senso assoluto. Dovrebbero invece parlare di compromessi, di durata, di filiera e di informazioni accessibili al cliente.

Concetto è trasforma la promessa dell’abbigliamento personalizzato “eco-sostenibile”  in un processo d’acquisto consapevole

La pagina dell’abbigliamento personalizzato dello shop online di Concetto è espone filtri per certificazioni di eco-sostenibilità, grammatura, vestibilità, materiali, colore, genere, dettagli e tempi di consegna. Inoltre ogni richiesta ottiene un’anteprima gratuita entro 24 ore. Un’interfaccia che parla il linguaggio del B2B contemporaneo: piccoli lotti, tempi brevi, ricerca rapida per filtri e una selezione che prova a mettere sullo stesso tavolo la necessità commerciale e la leggibilità della filiera.

Lo shop online propone prodotti con filiera produttiva controllata e certa, con un rapporto il più possibile diretto con produttori e stabilimenti. Disponibili anche capi destinati a etichette emergenti d’alta moda, le lavorazioni per le personalizzazioni specialistiche sono fatte in Italia, dal ricamo alla serigrafia multicolore, fino a DTF, quadricromia e rilievo. Per chi deve allestire una linea di abbigliamento per lo staff, una capsule per la ristorazione, una divisa tecnica o un progetto per un evento, questo equilibrio tra velocità, soglia d’ingresso bassa e maggiore chiarezza rende Concetto è il fornitore ideale.

Dalle t-shirt personalizzate oversize a quelle in cotone biologico e riciclato

Le T-shirt personalizzate sono diventate uno degli strumenti di sponsorizzazione più utilizzati dalle aziende. Associazioni e attività commerciali le usano per rafforzare l’identità del brand, mentre negli eventi rappresentano un elemento immediatamente riconoscibile che contribuisce a creare senso di appartenenza e visibilità.

Tra le varianti disponibili i modelli oversize hanno la capacità di adattarsi a pubblici molto diversi e sono particolarmente amate dai più giovani per il loro design contemporaneo, sono spesso abbinate a cappellini personalizzati per creare outfit coordinati durante manifestazioni, attività promozionali e iniziative di marketing territoriale.

Per la promozione di aziende dall’ “animo green” vengono proposte le T-shirt realizzate in cotone organico, una scelta che coniuga comfort e qualità del tessuto, nel pieno rispetto delle tematiche ambientali.

Le T-shirt personalizzate di Concetto è garantiscono durata nel tempo, vestibilità e massima qualità delle personalizzazioni.

Grazie a un catalogo ampio e a lavorazioni professionali realizzate in Italia, Concetto è offre alle aziende la possibilità di trasformare un semplice indumento in uno strumento di comunicazione efficace  e coerente con i valori del proprio brand.

Dati di contatto

Concetto è
Tel. 02 3826 6262
Chat Whatsapp
Shop Online https://concettoe.com

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