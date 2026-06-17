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Inserita in Cronaca il 17/06/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Caccia e tiro sportivo: Derya Arms rafforza la sua presenza in Europa a IWA OutdoorClassics 2026

Caccia

Norimberga, Germania – Derya Arms ha rafforzato la propria posizione strategica nel mercato europeo dopo una partecipazione di successo a IWA OutdoorClassics 2026, svoltasi a Norimberga, in Germania. Durante tutta la fiera, l’azienda ha dialogato con un’ampia rete di distributori, rivenditori specializzati e stakeholder chiave del settore provenienti da tutta Europa, portando avanti ulteriormente i propri obiettivi di lungo periodo in materia di distribuzione, fornitura e assistenza post-vendita.

Svoltasi tra il 26 febbraio e il 1° marzo 2026, IWA OutdoorClassics si conferma una delle principali fiere mondiali dedicate al settore della caccia e del tiro sportivo, rappresentando un punto d’incontro globale fondamentale per i professionisti del comparto. L’edizione di quest’anno ha accolto oltre 25.000 visitatori professionali e rappresentanti dei media provenienti da 121 Paesi, insieme a più di 1.050 produttori, grossisti internazionali e distributori, confermando ancora una volta la propria importanza come piattaforma di business internazionale di riferimento.

Situata nel Padiglione 3, Stand 3-525, Derya Arms ha presentato i modelli principali del proprio portafoglio prodotti di nuova generazione, conducendo al tempo stesso una serie di incontri commerciali di alto livello in linea con la propria strategia di crescita europea.

Novità di prodotto presentate a IWA OutdoorClassics 2026

Durante la fiera, Derya Arms ha presentato ai professionisti del settore le sue ultime innovazioni, tra cui i modelli Derya MAX e DY9Z.

La DY9Z è una pistola micro-compatta in calibro 9x19 mm, striker fired, dotata di carrello e canna con rivestimento Black Melonite (QPQ), carrello optics-ready con attacco diretto RMSc e dorsalini intercambiabili. Insieme alle diverse opzioni di colore del fusto, queste caratteristiche posizionano la DY9Z come una concorrente di rilievo in un segmento altamente competitivo.

La Derya MAX rappresenta una piattaforma shotgun di nuova generazione, sviluppata in collaborazione con tiratori agonistici di alto livello e ingegneri esperti. Progettata con particolare attenzione alla gestione del rinculo, a un sistema a gas ottimizzato e a un’architettura modulare, la MAX è disponibile in diverse varianti e in cinque configurazioni cromatiche distinte. Si colloca al centro della strategia di prodotto orientata al futuro di Derya Arms.

L’Europa come priorità strategica di crescita

Derya Arms è partner fondatore di Konya Savunma Sanayi A.Ş. e azionista di ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Forte di oltre 28 anni di esperienza manifatturiera in Turchia, l’azienda continua a rafforzare la propria presenza operativa globale.

La sua crescente presenza commerciale in Europa consente un accesso più efficiente al mercato, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo della rete di distribuzione internazionale. Un traguardo fondamentale di questa strategia è la costituzione di Derya Arms GmbH in Austria, destinata a fungere, nel lungo periodo, da hub centrale per la fornitura diretta dei prodotti in tutta Europa.

Dichiarazioni del management

Commentando i risultati dell’azienda e le prospettive future, Hüsamettin Kayhan, General Coordinator di Derya Arms, ha dichiarato:

L’Europa resta una regione strategicamente cruciale all’interno della nostra roadmap di crescita a lungo termine. Dopo IWA OutdoorClassics 2026, continueremo a dare priorità allo sviluppo della rete distributiva, a rafforzare le nostre partnership commerciali e a trasformare lo slancio generato durante la fiera in una crescita sostenibile.”

Ha poi aggiunto: “Il recente aumento degli ordini riflette non solo una domanda in crescita, ma anche il rafforzamento della posizione globale del nostro brand. Nel prossimo periodo, mentre saremo concentrati sull’evasione degli ordini esistenti, puntiamo ad ampliare ulteriormente la nostra rete di distributori e ad approfondire la nostra presenza nel mercato europeo.

Contatti

İsmail İnce
ismail.ince@deryaarms.com

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