Inserita in Cronaca il 09/06/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA L´I.C. "LOMBARDO RADICE PAPPALARDO" DI CASTELVETRANO GUIDA COME SCUOLA CAPOFILA LA PRIMA EDIZIONE PROVINCIALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DEL DISEGNO TECNICO Si è conclusa con straordinario successo e profonda emozione la cerimonia di premiazione della prima edizione in provincia di Trapani del Campionato del Disegno Tecnico. L´iniziativa, che ha visto per la prima volta il territorio trapanese protagonista di questa prestigiosa competizione, è stata resa possibile grazie al ruolo trainante dell´I.C. "Lombardo Radice-Pappalardo" di Castelvetrano, istituto capofila provinciale che ha saputo guidare con lungimiranza la nascita di una solida rete educativa e professionale a sostegno dei giovani talenti locali.

Il progetto ha preso vita grazie alla proposta della Prof.ssa R. Giambalvo, docente di Tecnologia, prontamente accolta e sostenuta dalla Dirigente Scolastica dell´istituto capofila, la Prof.ssa Maria Rosa Barone. Da questa spinta iniziale è nata un´alleanza strategica che ha unito scuole, istituzioni, ordini professionali e il tessuto produttivo del territorio in una vera e propria "comunità educante".

"Il disegno tecnico eseguito con righe, squadre, matite e compasso non è un retaggio del passato, ma una formidabile palestra per l´intelligenza spaziale e scientifica", spiega la prof.ssa Giambalvo. "In un mondo che corre velocissimo sul digitale, i nostri studenti hanno dimostrato che la coordinazione tra occhio, mente e mano possiede ancora un valore insostituibile, riscoprendo la virtù della pazienza, della precisione assoluta e della bellezza geometrica."

Il Campionato del Disegno Tecnico, nato nell´anno scolastico 2015/16 dall´idea del professor Fabio Macchia ad Alatri con appena due istituti e 140 studenti, oggi è una realtà di portata nazionale che muove ben 50.000 studenti, vantando partnership d´eccezione come la Fondazione Renzo Piano e l´ESA (Agenzia Spaziale Europea).

La sua vera forza risiede tuttavia nel radicamento locale: un obiettivo pienamente centrato nel trapanese grazie alla collaborazione tra l´I.C. "Lombardo Radice Pappalardo" e gli altri istituti partner che hanno aderito con entusiasmo, riconoscendo l´alto valore formativo della competizione. Tra questi l´I.C. "S. G. Bosco – Pirandello" di Campobello di Mazara, guidato dalla Dirigente Prof.ssa Giulia Flavio, e l´I.C. " Grassa - Quinci" di Mazara del Vallo, guidato dalla Dirigente Prof.ssa M. Misuraca.

Determinante è stato inoltre il supporto delle libere professioni, rappresentati dall´Ordine degli Architetti di Trapani, che ha concesso il prestigioso patrocinio provinciale ed è stato rappresentato all´evento dall´Arch. Dario Errante Parrino e da un gruppo di aziende del territorio: Studio Vira (Castelvetrano), Globalcom (Partanna), Bono & Ditta (Campobello di Mazara), Cartoleria Tudisco (Mazara del Vallo) e Net & Soft (Marsala). Queste aziende hanno scelto di scendere in campo non come semplici sponsor ma come partner strategici, investendo risorse per garantire la riuscita della manifestazione e per finanziare interamente la partecipazione del finalista alla Finale Nazionale del Campionato che si terrà a Rieti nell´ottobre 2026. Le realtà economiche che hanno siglato questo patto generazionale hanno compreso che valorizzare il disegno tecnico significa coltivare le competenze chiave del futuro: capacità di astrazione, problem solving spaziale e rigore esecutivo, gettando un ponte concreto tra i banchi di scuola e le professioni di domani.

I ragazzi giunti alla finale provinciale hanno superato selezioni rigorose, misurandosi con la costruzione di poligoni complessi e geometrie in cui un solo millimetro di errore avrebbe compromesso l´intero elaborato. L´impegno e la cura del dettaglio dimostrati dagli studenti hanno trovato un riscontro concreto nel mondo del lavoro.

Dietro il successo dei ragazzi si posiziona un instancabile lavoro di squadra dei docenti di tecnologia, che hanno accompagnato gli studenti lungo l´anno scolastico dedicandosi alla loro preparazione e alla correzione rigorosa delle prove. Un plauso speciale va ai professori S. Ippolito, G Salluzzo e G. Triolo dell´I.C. "Lombardo Radice Pappalardo" di Castelvetrano; al Prof. P. Calamia dell´I.C. "S. G. Bosco - Pirandello" di Campobello di Mazara e ai professori D. Mercandante, F. Grimaldi e S. Portafortuna dell´I.C. " Grassa - Quinci " di Mazara del Vallo.

La cerimonia si è conclusa con gli interventi del Dirigente Scolastico, degli sponsor presenti, seguiti dall´emozionante momento delle premiazioni e dalla proiezione del video della finale nazionale del 2025, offrendo al vincitore provinciale un´anticipazione della grande sfida che lo attende a Rieti.

La classifica finale ha visto un podio tutto al femminile con al terzo posto Amy Agosta, al secondo Clelia Di Giorgi, entrambe dell’I.C. “Lombardo Radice Pappalardo” e al primo posto Ginevra Boccadutri dell’IC “S. G. Bosco-Pirandello” di Campobello di Mazara.

Indipendentemente dalle classifiche, come ha sottolineato la Dirigente M. R. Barone, “Ognuno dei partecipanti ha compiuto un percorso d’eccellenza, frutto dell’applicazione costante e della fiducia nei propri mezzi; l´iniziativa ha consegnato a tutti i partecipanti qualcosa di molto più grande di una medaglia: la consapevolezza del proprio potenziale e la certezza che la scuola e le realtà economiche del territorio sono pronti a scommettere sulle loro passioni.”





