Inserita in Cronaca il 21/05/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA IL RISPETTO SI IMPARA A SCUOLA. GRANDE SUCCESSO PER L’I.C. LOMBARDO RADICE PAPPALARDO ALL’INTERNO DEL PROGETTO "DECALOGO DEL RISPETTO" Lo scorso 28 aprile 2026, nella cornice storica del Teatro Selinus si è concluso il progetto "Decalogo del rispetto", un’iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo "Lombardo Radice - Pappalardo". Il percorso, nato su iniziativa del Comune di Castelvetrano, e ormai alla 2^ edizione, ha impegnato le classi quarte della Scuola Primaria e le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado in un itinerario di riflessione profonda contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il programma, avviato il 6 febbraio 2026 in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, si è sviluppato attraverso tre tappe laboratoriali guidate da esperte esterne, già responsabili della scorsa edizione. Inizialmente, gli studenti si sono confrontati con la "Scatola delle emozioni" per imparare a riconoscere i propri sentimenti, proseguendo poi con il modulo "Regole di casa", dedicato alla riflessione sui confini della convivenza civile. Il percorso si è concluso con la stesura collettiva di un decalogo, trasformando i valori del rispetto in impegni comportamentali concreti.

L’evento finale si è tenuto qualche giorno fa presso il teatro cittadino, dove le classi finaliste hanno presentato i propri lavori davanti a docenti, autorità e famiglie. Per la Scuola Primaria sono state selezionate le 4^ sez. A dei plessi "G. Verga" e "D. Alighieri", mentre per la Secondaria sono risultate finaliste la II sez.C del plesso "V. Pappalardo" e la II sez.H del plesso "E. Medi". Il primo posto per la Scuola Primaria è stato assegnato alla 4^ sez. A del plesso D.Alighieri e per la Scuola Secondaria alla classe 2^ sez.H del plesso Medi, ma tutti i Decaloghi realizzati hanno ottenuto ottimi consensi, tanto da mettere in difficoltà la Commissione giudicatrice.

Alla manifestazione conclusiva erano presenti il Sindaco della città, Avv. Giovanni Lentini e l’Assessore per le politiche sociali del Comune, Rosalia Ventimiglia, che hanno espresso il loro plauso per il valore dell’iniziativa ed in particolare per le esperte, Simona Clemente, Giuseppa Priolo, Silvana Signorello che hanno saputo motivare e guidare magistralmente gli studenti in questo percorso di educazione alle emozioni.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosa Barone, ha ribadito l´importanza di tali attività per la formazione di cittadini consapevoli, confermando il ruolo centrale della scuola nella prevenzione del disagio e nel contrasto a ogni forma di violenza, ha riaffermato il valore dell’ascolto da parte degli adulti e ha sottolineato quanto il percorso effettuato sia stato utile anche ai Docenti, perché ha consentito di leggere e interpretare i segnali di aiuto che sono pervenuti dagli studenti.

L’Istituto continuerà questa tipologia di interventi in stretta sinergia con il territorio e le Famiglie, anche grazie alla continuazione del progetto “1 nessuno 100 giga”, che è stato nuovamente finanziato dall’Assessorato Regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale, e che lo vede nuovamente impegnato in qualità di scuola capofila provinciale.





