Inserita in Tempo libero il 26/03/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Vacanze estive: iGrandiViaggi ricorda l’imminente scadenza dell’offerta Best Price 2026 e lancia i nuovi tour Explorer

iGrandiViaggi ricorda la scadenza dell’offerta Best Price Estate 2026 fissata al 31 marzo per alcuni dei villaggi mare del gruppo in Sardegna, Sicilia e Calabria, e annuncia il debutto di Explorer, la nuova linea dedicata ai tour di taglio più curato e immersivo verso alcune delle destinazioni più affascinanti dell’Asia e del mondo.

Le due direttrici, lette insieme, restituiscono il senso di una strategia precisa. Da un lato la vacanza organizzata in villaggi turistici del gruppo affacciati sulle spiagge più belle del mare italiano, con formule già note e molto richieste. Dall’altro un ampliamento dell’offerta tour operator, con prodotti che puntano su gruppi contenuti, guide in italiano e una costruzione del viaggio che prova a superare lo schema del “vedo tanto, capisco poco”.

È una scelta che allarga il perimetro del brand e che prova a tenere insieme due desideri oggi molto presenti nel mercato: la comodità della prenotazione anticipata e il desiderio crescente di viaggi memorabili oltreconfine. In questo quadro, l’offerta Best Price Estate 2026 e Explorer sono due facce della stessa ambizione, quella di presidiare sia il viaggio vacanza sia il viaggio esperienza.

Il mare italiano resta centrale, ma attenzione alla scadenza del 31 marzo per trarre vantaggio dalle offerte Best Price

Le offerte Best Price Estate 2026 scadono il 31 marzo e riguardano diversi villaggi del gruppo distribuiti in tre aree che da anni intercettano una quota molto alta della domanda estiva italiana: Sardegna, Sicilia e Calabria.

La formula è rafforzata da un elemento commerciale molto forte: sconti per bambini e ragazzi fino al 70%, oltre alla possibilità di aggiungere voli andata e ritorno dai principali aeroporti italiani con trasferimenti collettivi a quota dedicata.

È un’impostazione che punta a semplificare il processo decisionale. Chi prenota adesso, in sostanza, non compra soltanto un soggiorno, ma compra anche tempo, disponibilità e una maggiore libertà di scelta sulle date. In un mercato in cui le settimane centrali dell’estate tendono a riempirsi in anticipo, la leva della prenotazione anticipata continua a funzionare perché risponde a una domanda concreta: evitare rincorse e compromessi, evitare il classico “ormai quello che volevamo non c’è più”. Dentro questa logica, l’offerta Best Price Estate 2026 diventa il grimaldello commerciale con cui il gruppo prova a trasformare marzo nel mese decisivo per chi pensa alla vacanza al mare 2026.

Maggiori informazioni in questa pagina web: https://www.igrandiviaggi.it/offerte-igv/igvclub.cfm

Le strutture italiane firmate iGrandiViaggi incluse

Nel sud della Sicilia, l’area costiera della provincia di Ragusa si è affermata negli ultimi anni come uno dei punti di riferimento del turismo balneare internazionale. In questo tratto di litorale sorgono strutture come iGV Club Baia Samuele e Marispica , due villaggi immersi nella vegetazione tipica della macchia mediterranea e affacciati su uno splendido mare e spiagge sabbiose, che si sviluppano per lunghi tratti lungo la costa.

In Sardegna lo sguardo si sposta soprattutto tra il nord dell’isola e il versante sud-orientale, dove il paesaggio alterna mare cristallino, aree naturali protette e località turistiche consolidate. In questo contesto rientrano iGV Club Santagiusta , situato sul litorale di Castiadas, nella provincia di Cagliari, e iGV Club Santaclara a Palau, affacciato sul mare che guarda verso l’arcipelago della Maddalena.

In Calabria iGrandiViaggi propone il Club Vacanze Le Castella , una struttura situata lungo uno dei tratti più suggestivi della costa ionica. Qui il paesaggio alterna ampie spiagge e profumi di macchia mediterranea, all’interno di una baia dominata dalla presenza scenografica del celebre Castello Aragonese, che rende questo angolo di litorale particolarmente riconoscibile..

Dalla vacanza classica al viaggio da vivere: Explorer è la novità iGrandiViaggi

La seconda novità è forse quella che racconta meglio l’evoluzione del posizionamento del marchio iGV. Explorer nasce come linea dedicata a chi non si accontenta di “fare un tour”, ma cerca un viaggio costruito con una maggiore intensità narrativa e logistica. Guida esperta del posto che parla italiano, hotel selezionati, visite calibrate per vivere appieno la destinazione, escursioni già incluse e gruppi contenuti, generalmente tra 14 e 16 partecipanti. È un modello che prova a prendere le distanze dai circuiti veloci, quelli pieni di tappe ma poveri di contenuto.

Molti tour Explorer includono allotment voli, garantendo tariffe competitive e partenze immediate, con pacchetti pronti all’uso. Alcune partenze speciali — Esempio Giappone (27 aprile 2026) — prevedono inoltre la presenza di accompagnatori italiani, esperti e profondamente legati ai Paesi che raccontano.

Le destinazioni presenti nel catalogo Blue Explorer 2026, presentato in occasione della BIT a Milano, coprono un arco geografico ampio e molto attrattivo: Cina, Giappone, Corea, Thailandia, Vietnam, Bali, India, Uzbekistan, Sri Lanka e Turchia, una costruzione che guarda soprattutto al viaggiatore interessato all’Oriente e all’Asia.

Maggiori informazioni sul sito https://www.igrandiviaggi.it/