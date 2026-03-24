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Inserita in Cronaca il 24/03/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Rixos Radamis Sharm El Sheikh inaugura Aquamania Jungle Park, il nuovo acquapark di lusso sul Mar Rosso

Rixos

Con 28 scivoli dacqua di nuova generazione, un Water Coaster di 350 metri e la tecnologia Hive, una prima assoluta in Medio Oriente, Aquamania Jungle Park aggiunge una nuova dimensione allesperienza di vacanza al Rixos Radamis Sharm El Sheikh. 

Sharm El Sheikh - Rixos Radamis Sharm El Sheikh amplia la propria offerta leisure con l’apertura di Aquamania Jungle Park, il nuovo acquapark pensato per ridefinire l’esperienza delle vacanze di lusso per famiglie sul Mar Rosso. La nuova apertura rappresenta un importante passo avanti nell’intrattenimento family-friendly della destinazione e arricchisce ulteriormente l’esclusivo concept Ultra All-Inclusive firmato Rixos Hotels.

Esteso su una superficie di 35.000 metri quadrati, Aquamania Jungle Park è stato progettato per offrire un’esperienza completa a ospiti di tutte le età, combinando adrenalina, divertimento e momenti di relax in un contesto di alta ospitalità. Il parco ospita 28 scivoli acquatici di nuova generazione, attrazioni dinamiche, aree speciali dedicate ai bambini e una zona splash Ride House, creata appositamente per gli ospiti più piccoli.

Tra le attrazioni più spettacolari spicca il Water Coaster di 350 metri, pensato per chi è alla ricerca di emozioni forti e di un’esperienza acquatica immersiva. Il parco introduce inoltre un innovativo tubing ride alimentato da Hive Technology, una novità assoluta che segna la prima installazione di questo tipo in Medio Oriente.

Accanto alle attrazioni ad alto tasso di adrenalina, Aquamania Jungle Park offre anche spazi ideali per il relax e il tempo libero. Un’ampia food court e diversi kiosks propongono durante l’intera giornata una selezione di snack, bevande e proposte gastronomiche, contribuendo a creare un’esperienza completa, pensata per un soggiorno all’insegna del comfort e della qualità.

Che si scelga l’energia degli scivoli o il piacere di momenti più rilassati sotto il sole di Sharm El Sheikh, il nuovo acquapark promette di trasformare ogni soggiorno in un’esperienza memorabile, confermando il resort come una delle destinazioni più attrattive per chi cerca vacanze di lusso per famiglie in Egitto.

Lapertura di Aquamania Jungle Park rappresenta un capitolo entusiasmante per il Rixos Radamis Sharm El Sheikh e per lintrattenimento dedicato alle famiglie nella regione, ha dichiarato Erkan Yildirim, CEO di Rixos Hotels Egypt. Il nostro obiettivo è da sempre quello di elevare lesperienza degli ospiti, combinando unospitalità di livello internazionale con attrazioni innovative. Aquamania Jungle Park offre qualcosa di davvero speciale, rendendo ogni soggiorno ancora più memorabile allinterno del nostro concept Ultra All-Inclusive.

Con questa nuova apertura, Rixos Radamis Sharm El Sheikh rafforza ulteriormente il ruolo di Sharm El Sheikh come una delle destinazioni più dinamiche e prestigiose del Mar Rosso, confermando al tempo stesso l’impegno di Rixos Hotels nel proporre esperienze di ospitalità e intrattenimento di alto profilo a livello internazionale.

Contatti:
Ali Sacli
ali@joinpr.com.tr

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