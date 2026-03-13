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Inserita in Cronaca il 13/03/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimici

Lerochem

Klaipeda - Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione della sua espansione nel mercato europeo. L’azienda è stata recentemente premiata come A-Class Leader nel proprio settore e ha inoltre ricevuto il prestigioso European Business Masters Award, un riconoscimento per la qualità, la capacità di innovazione e il costante orientamento al cliente.

Con un chiaro focus sul mercato dell’UE, Lerochem si posiziona grazie a una combinazione distintiva di ampia gamma di prodotti e flessibilità negli ordini. I clienti hanno la possibilità di acquistare sostanze secondo la classificazione così come sostanze secondo l´utilizzo, sia in grandi volumi sia in quantità più ridotte per prove, test o produzioni pilota. Questo approccio è particolarmente interessante per le aziende che desiderano valutare nuove formulazioni senza rinunciare a una qualità costante e alla sicurezza delle forniture.

Per supportare in modo mirato i reparti di sviluppo e i produttori di medie dimensioni, Lerochem offre una rapida elaborazione delle offerte, tempi di consegna trasparenti e quantità campione e da laboratorio. L’assortimento comprende additivi ad alte prestazioni, intermedi e materie prime specializzate destinati a diversi ambiti applicativi: per la produzione di cosmetici, il trattamento delle acque, applicazioni per materie plastiche e rivestimenti, nonché la lavorazione dei metalli. Anche il sale rientra tra i gruppi di prodotti regolarmente richiesti.

La sede aziendale a Klaipėda consente, grazie alla vicinanza diretta al porto e a una rete logistica che copre l’intera UE, una fornitura efficiente ed economicamente vantaggiosa ai clienti internazionali. Tutti i prodotti sono conformi alle normative vigenti REACH e CLP. Su richiesta, i clienti ricevono documentazione specifica per lotto, schede di sicurezza e consulenza tecnica.

«Questi riconoscimenti confermano la nostra ambizione a lungo termine di fornire alle aziende europee soluzioni chimiche affidabili e innovative», dichiara la direzione di Lerochem. «Il nostro obiettivo è supportare in modo flessibile sia i processi di sviluppo sia le produzioni in serie, indipendentemente dal volume dell’ordine.»

Con i recenti riconoscimenti, Lerochem rafforza ulteriormente la propria posizione di mercato e prevede di espandere in modo mirato le proprie attività in Europa. L’attenzione resta chiaramente focalizzata su una crescita sostenibile, su una solida competenza tecnica e sul successo a lungo termine dei clienti.

Informazioni su Lerochem

Lerochem è un fornitore europeo di prodotti chimici affidabile e offre un ampio portafoglio di sostanze classificate per tipologia e per utilizzo. L’azienda è nota per la sua selezione specializzata di prodotti, per i modelli di fornitura flessibili e per un approccio commerciale orientato alla consulenza. Premiato come A-Class Leader e insignito dell’European Business Masters Award, Lerochem supporta le aziende nello sviluppo, nella scalabilità e nell’ottimizzazione dei loro processi produttivi.

Un approccio commerciale orientato alla consulenza mette in collegamento specialisti tecnici e team acquisti per proporre alternative adeguate, ottimizzare le formulazioni e ridurre i costi complessivi di utilizzo. Per i clienti esistenti, Lerochem mantiene scorte di sicurezza per consentire consegne “just in time” e garantire la continuità dell’approvvigionamento anche in fasi di mercato caratterizzate da elevata volatilità.

Informazioni di contatto
UAB Lerochemas
info@lerochem.eu
https://lerochem.eu/it/

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