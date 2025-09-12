    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Tempo libero il 17/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Il 27 settembre a Prato torna il CLUB DAY di Decathlon, con una giornata dedicata allo sport e alla cinofilia

Il
Sabato 27 settembre, il punto vendita Decathlon Prato, in Via delle Pleiadi 89, ospita una nuova edizione del CLUB DAY, una giornata aperta al pubblico interamente dedicata allo sport, alla condivisione e alla scoperta delle realtà sportive locali.

Tra le attività in programma, un ruolo speciale lo avrà il mondo della cinofilia: grazie alla partecipazione della Scuola Cinofila Matrix e del progetto Dog Skills, i visitatori potranno assistere a spettacolari dimostrazioni di abilità cinofile e conoscere da vicino le discipline sportive dedicate ai cani.

L´evento inizierà alle ore 9:00 e proseguirà fino al termine delle attività. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: famiglie, sportivi, curiosi e amanti degli animali.

In programma:

Dimostrazioni di agility e obedience

Incontri con educatori cinofili

Attività interattive per grandi e piccoli

Info point su corsi, attività e progetti educativi

 L’iniziativa è organizzata con il supporto di:

Dog Skills – Progetto cinofila- Scuola Cinofila Matrix - U.C.I.S.A. - A.Y.L. - A.N.A.S. 

"Alla Festa dello Sport, la cinofilia scende in campo con noi!"

Un´occasione unica per vivere lo sport a 360°, conoscere nuove discipline e trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento e del rispetto per gli animali.

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

Cous Cous Fest: domani al via la 28^ edizione del festival a San Vito Lo Capo
Prende il via domani a San Vito Lo Capo la 28^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che animerà ...
Leggi tutto
Il Rotary Club Marsala dà il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”
Il Rotary Club Marsala conferma il proprio impegno nel campo della rieducazione dando il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”, iniziati...
Leggi tutto
Maxi incendio in Campania, l´Ars premia sei volontari della Protezione civile
La Sicilia risponde ancora . Sei volontari della protezione civile, sono stati premiati presso la sala pio la torre , durante l’Assemblea regionale si...
Leggi tutto
“Il Mare Colore dei Libri” entra al Parco Lilibeo, due giorni di incontri, spazi culturali e novità
La macchina organizzativa de ‘Il Mare Colore dei Libri’ lavora senza sosta. Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna con la sua quinta ...
Leggi tutto
Eurasia Packaging Istanbul Fair celebra i suoi 30 anni e continua a unire l’industria globale del packaging
Istanbul – La 30ª edizione della Eurasia Packaging Istanbul Fair riunirà ancora una volta leader, pionieri e...
Leggi tutto
Presentazione del libro “Equilibrio Perfetto” Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia
Raffadali (AG) – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 19:00, presso Discesa Serroy, si terrà la presentazione del libro “Equ...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web