Inserita in Tempo libero il 17/09/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Il 27 settembre a Prato torna il CLUB DAY di Decathlon, con una giornata dedicata allo sport e alla cinofilia
Sabato 27 settembre, il punto vendita Decathlon Prato, in Via delle Pleiadi 89, ospita una nuova edizione del CLUB DAY, una giornata aperta al pubblico interamente dedicata allo sport, alla condivisione e alla scoperta delle realtà sportive locali.
Tra le attività in programma, un ruolo speciale lo avrà il mondo della cinofilia: grazie alla partecipazione della Scuola Cinofila Matrix e del progetto Dog Skills, i visitatori potranno assistere a spettacolari dimostrazioni di abilità cinofile e conoscere da vicino le discipline sportive dedicate ai cani.
L´evento inizierà alle ore 9:00 e proseguirà fino al termine delle attività. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti: famiglie, sportivi, curiosi e amanti degli animali.
In programma:
Dimostrazioni di agility e obedience
Incontri con educatori cinofili
Attività interattive per grandi e piccoli
Info point su corsi, attività e progetti educativi
L’iniziativa è organizzata con il supporto di:
Dog Skills – Progetto cinofila- Scuola Cinofila Matrix - U.C.I.S.A. - A.Y.L. - A.N.A.S.
"Alla Festa dello Sport, la cinofilia scende in campo con noi!"
Un´occasione unica per vivere lo sport a 360°, conoscere nuove discipline e trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento e del rispetto per gli animali.
