Presentazione del libro "Equilibrio Perfetto" Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia Raffadali (AG) – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 19:00, presso Discesa Serroy, si terrà la presentazione del libro "Equilibrio Perfetto. Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia", a cura di A.N.A.S. Nazionale – Associazione Nazionale di Azione Sociale.



Il volume, pensato come un manuale pratico, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti e suggerimenti utili alle donne per riuscire a conciliare al meglio lavoro, famiglia e benessere personale, in un’ottica di crescita sociale e culturale.



L’incontro, moderato dalla Prof.ssa Mirella Gulisano, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori:



Dott.ssa Nuccia Albano, Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana

Avv. Silvio Marcello Cuffaro, Sindaco di Raffadali

Dott.ssa Alessandra Giannola, Presidente A.N.A.S. Nazionale

Dott.ssa Enza Lombardo, Educatrice

Dott. Salvatore Graziano, Avvocato



La serata sarà arricchita dall’intervento musicale di Damiano Tarallo, che offrirà un momento di arte e cultura a sostegno della riflessione sui temi trattati.



L’evento rientra nel progetto di Conciliazione vita-lavoro promosso da A.N.A.S. Nazionale e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro.



Un’occasione importante per condividere esperienze, buone prassi e prospettive concrete su un tema centrale per il benessere delle persone e delle comunità.



La cittadinanza è invitata a partecipare.

