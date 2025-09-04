    
Inserita in Cronaca il 05/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Il Liceo Pascasino vince il concorso Nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne" e viene premiato a Venezia.

Il Liceo Pascasino di Marsala vince il concorso Nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne", promosso dal Ministero dell´istruzione e del Merito, dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Cultura e viene premiato a Venezia.

L´iniziativa, rivolta alle istituzioni scolastiche di I° e II° grado statali e paritarie, attraverso la realizzazione di prodotti audiovisivi (cortometraggi e video) in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare le generazioni ad una sempre maggiore cultura del rispetto e a sviluppare capacità di riconoscimento e di individuazione dei fattori e dei meccanismi riconducibili a fenomeni di violenza nei confronti delle donne. Il Liceo Pascasino ha realizzato un prodotto video dal titolo “Scruscio” come campagna di sensibilizzazione che, attraverso il linguaggio della danza e del corpo, mira a scuotere le coscienze attraverso un messaggio basato sulla solidarietà e la coesione femminile. 

Il video della performance, ideata dalla prof.ssa Flora Martinez, è stato realizzato dai videomaker Francesco Dinolfo e Dennis Giacalone e dal regista Alessio Piazza ed è stato presentato in una sala gremita di personale scolastico a Venezia. 

Per l’occasione il Liceo Pascasino era rappresentato dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri, dalla prof.ssa Rossella Nocera, coordinatrice del progetto e da una delegazione di otto studentesse protagoniste della performance. 

La Cerimonia di premiazione si è svolta, in collaborazione con la Biennale del Cinema di Venezia, nell’ambito della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 4 settembre presso l’hotel Excelsior alla presenza del Ministro delle pari opportunità Dott.ssa Eugenia Roccella e con l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Dott. G. Valditara in video diretta.

Ultimi commenti inseriti
Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

