Inserita in Cronaca il 03/09/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA ANAS FORMA PIEMONTE AVVIA CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO CE.Co.L. — LEZIONI ONLINE PER TUTTI I LIVELLI ANAS Forma Piemonte annuncia l’apertura delle iscrizioni ai corsi di preparazione per l’esame di Certificazione di Competenza Linguistica CE.Co.L., rivolti a cittadini che desiderano migliorare la propria conoscenza dell’italiano e ottenere una certificazione ufficiale riconosciuta a livello nazionale.

I corsi coprono tutti i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2, con programmi specifici per il permesso di soggiorno UE per lungo periodo e per la domanda di cittadinanza italiana (livello B1).

Le lezioni saranno erogate interamente a distanza, per garantire massima flessibilità e accessibilità a chiunque, su tutto il territorio nazionale.

Durata e costi dei corsi:

• Livello A1 e A2 (lungo soggiorno) – 24 ore – €150

• Livello B1 (cittadinanza) – 36 ore – €200

• Livello B1 – 36 ore – €200

• Livello B2 – 36 ore – €200

• Livello C1 – 40 ore – €250

• Livello C2 – 40 ore – €300

Esami di Certificazione CE.Co.L. disponibili presso la sede ANAS FORMA PIEMONTE:

• Livello A1/A2 (lungo soggiorno) – €120

• Livello B1 (cittadinanza) – €170

• Livello B1, B2 – €150

• Livello C1 – €250

• Livello C2 – €300

ANAS Forma Piemonte è centro accreditato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ente ufficiale per l’erogazione dell’esame CE.Co.L. sul territorio piemontese.

📍 Contatti e iscrizioni:

Per informazioni:

📞 +39 380 199 4707

📧 info@anasformapiemonte.it

Per iscrizioni:

Scaricare il modulo da www.anasformapiemonte.it

Inviarlo a: formazione@anasformapiemonte.it



