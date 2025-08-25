Inserita in Tempo libero il 25/08/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA LUCHÈ SUMMER TOUR- 29 AGOSTO CASTELLAMMARE DEL GOLFO Dopo il successo del concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 5 giugno 2025, Luchè è pronto a riportare il rap in giro per l’Italia con il LUCHÈ SUMMER TOUR, sui palchi dei principali festival estivi e per il gran finale il 15 settembre all’UNIPOL FORUM di Milano.



Unica data siciliana il 29 agosto 2025 a Castellammare del Golfo (Tp) al Porto Nuovo per il Castellammare Music Fest. La data isolana è organizzata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e da Giuseppe Rapisarda Management, con la compartecipazione del Comune di Castellammare del Golfo.



Un uragano di stile pronto a regalare al pubblico dei concerti indimenticabili grazie alla sua imponente discografia, che negli anni l’ha reso uno dei protagonisti incontrastati della scena rap italiana. Nel frattempo, Luchè è tornato anche con nuova musica e l’ha fatto in grande: il suo nuovo singolo "Anno Fantastico" (https://wmi.lnk.to/annofantastico; Warner Music Italy), insieme a Shiva e Tony Boy, ha scalato rapidamente le classifiche, arrivando alla seconda posizione nella Top 50 Italia in sole 24 ore e restando stabile in Top 10 FIMI dal debutto, confermando ancora una volta la sua potenza.



I biglietti per il concerto siciliano di Castellammare del Golfo sono disponibili online su Ticketone e nelle prevendite abituali.





